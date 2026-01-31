Dragoș Pîslaru îl apără pe Ilie Bolojan și critică atacurile din coaliție: „Să vă crape obrazul”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat un atac dur la dresa criticilor premierului Ilie Bolojan, inclusiv în teritoriul coaliției de guvernare. Pîslaru susține că șeful Executivului și-a asumat „un rol de sacrificiu” într-un moment în care România se află într-o situație economică critică.

Dragoș Pîslaru îl apără pe Ilie Bolojan | Foto: Dragoș Pîslaru- Facebook

Întrebat într-o emisiune politică TV dacă Ilie Bolojan va rezista în fruntea Guvernului, Pîslaru a afirmat că premierul trebuie să rămână în funcție pentru ca România să poată trece peste criză, notează Digi24.ro.

„Ilie Bolojan este omul care poate duce România dincolo de această perioadă grea. Avem nevoie de reforme reale și de un model de creștere economică bazat pe investiții, nu pe consum sau pomeni. Și, mai ales, avem nevoie de un profesionist care să miște administrația”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a subliniat că actualul premier a demonstrat deja că poate face acest lucru prin rezultatele obținute la Oradea și în județul Bihor, iar acum aplică aceeași abordare la nivel guvernamental.

Ministrul le bate obrazul criticilor lui Bolojan

Ministrul a avut și un mesaj extrem de dur pentru cei care îl atacă pe Ilie Bolojan, inclusiv din rândul partenerilor de coaliție. „Pentru toți cei care îl fac în toate chipurile, mesajul meu este clar: ar trebui să vă crape obrazul de rușine”, a spus Pîslaru.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan a avut curajul să își asume măsuri de reformă pe care alte partide, în special PSD, Le-ar fi evitat în anii anteriori de guvernare. Pîslaru susține că premierul a acceptat conștient costurile politice ale deciziilor nepopulare, precum creșterea taxelor, pentru a evita o criză majoră.

„Aveai un politician foarte bine cotat, care putea sta liniștit, dar a ales să-și asume cea mai grea perioadă. A luat asupra lui criticile pentru reforme pe care alții nu au avut curajul să le facă ani la rând”, a mai spus ministrul.

La final, Pîslaru și-a declarat convingerea că românii vor putea face diferența dintre „fățărnicia politică” și un lider care administrează responsabil, afirmând că Ilie Bolojan ar trebui să rămână premier dacă România își dorește modernizare și stabilitate.

