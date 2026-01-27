Bolojan nu exclude un posibil Guvern minoritar. PSD, acuzat de blocarea reformelor: „Unele partide vor să joace și rolul opoziției în interiorul guvernării”.

Premierul anunță că nu exclude un Guvern minoritar, fără PSD. „Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri”, spune Ilie Bolojan.

Bolojan, despre un Guvern minoritar, fără PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri"

Scandal în Coaliție. Pentru prima dată, premierul Ilie Bolojan vorbește deschis despre un Guvern fără PSD, în urma fricțiunilor constante cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

În contextul criticilor PSD, premierul Ilie Bolojan a admis, marți, în cadrul unui interviu pentru RFI România, că varianta unui Guvern minoritar fără PSD nu este exclusă:

„Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică (...). Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru”, a declarat Ilie Bolojan, conform sursei citate.

De altfel, șeful Executivului a arătat spre PSD atunci când a declarat că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate,

„Dacă ar fi respectat programul de guvernare, am fi în situația în care multe măsuri care nu sunt astăzi adoptate ar fi fost deja adoptate. Multe lucruri care au fost adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate într-o altă formă. Aici nu e vorba de a face tăieri, aici nu e vorba de politici de austeritate. Pur și simplu este o problemă de politici de responsabilitate. Nu poți cheltui ceea ce nu ai și nu poți cheltui fonduri în zone care nu aduc avantaj acestei țări, ci, dimpotrivă, îi creează o grămadă de probleme”, a afirmat prim-ministrul.

În același timp, Bolojan a arătat că scenariul unui Guvern minoritar „nu este de dorit”, însă poate reprezenta o alternativă.

„Am mai ajuns la guverne minoritate în crize. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică. Am avut o întâlnire cu agenția de rating Fitch și o parte din indicatorii după care agențiile dau ratinguri este stabilitatea”, a declarat Bolojan, întrebat dacă există și varianta unui guvern minoritar.

„Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu guvern minoritar. Nu încurajez această soluție”, a mai spus premierul.

Bolojan, numit „lăutar” de liderii PSD. Cum răspunde?

Întrebat despre atacurile venite dinspre liderii PSD care l-au numit recent „lăutar”, Ilie Bolojan a transmis:

„Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace și rolul de opoziție.

Eu am încercat să nu potențez aceste conflicte, să nu răspund cu aceeași monedă. Dar acest tip de colaborare în care există permanent critici nu cred că aduce nici un câștig nici celor care fac asta, și nici percepției de stabilitate”, a mai punctat Ilie Bolojan.

Bolojan a declarat că membrii coaliției au trei responsabilități „importante” în această perioadă: ajustarea cheltuielilor bugetare, măsurile pentru relansare economică și menținerea stabilității coaliției.

