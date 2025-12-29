Mircea Abrudean: „Amânările repetate ale deciziei CCR pentru legea pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean critică amânările repetate ale Curțiii Constituționale ale României în ceea ce privește legea pensiilor pentru magistrați.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean afirmă că blocajul reformei pensiilor pentru magistrați pot duce la pierderea fondurilor PNRR | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, afirmă președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”, a scris Abrudean, luni, 29 decembrie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform clujeanului, „premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Național Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională”.

Mircea Abrudean: Blocajele duc la pierderea banilor PNRR

„Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, a punctat Mircea Abrudean.

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat luni că sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.

Potrivit unor surse din CCR, la ședința de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au părăsit ședința și duminică și nu au mai venit la dezbateri.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

