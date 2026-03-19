Trei clujeni sunt vicecampioni la schi alpin!

Campionatul Național al Monitorilor de Schi din Romania s-a desfășurat la Domeniul Schiabil Rânca în perioada 16-18 martie.

Competiția a fost organizată de Școala Română de Schi împreună cu Federația Română de Schi, iar întrecerea i-a adunat pe cei mai buni din România.

În urma probelor, Clujul se poate mândri cu trei rezultate remarcabile:

Zirbo Ciprian Andrei de la Apuseni Alpine Ski Team, stațiunea Mărișel, a obținut locul 2 la categoria de vârstă 40 - 49 ani.

Muller Renata de la Spando Ski Team, stațiunea Mărișel, a obținut locul 2 la categoria vârstă 30 - 39 ani.

Mureșan Tudor de la Clubul Carv an Go, stațiunea Buscat, a obținut locul 2 la categoria de vârstă 18-29 de ani

După ce a aflat de performanța lor, redacția monitorulcj.ro a încercat să afle de la cei trei care este secretul din spatele performanței lor și cum au trăit această experiență.

Zirbo Ciprian: „Drumul spre titlul de vicecampion național este greu, implică multă muncă și disciplină, dar când practici și predai acest sport din plăcere, totul este foarte frumos. Senzația de a urca pe podium este unică, iar faptul că am reușit această performanță îmi confirmă că sunt printre cei mai buni.

Mă bucur că pot să dau un exemplu pozitiv micilor sportivi de la clubul nostru, iar stațiunile montane din județul Cluj se pot mândri cu faptul că mentorii ce predau pe pârtii sunt unii dintre cei mai buni din țară.”

Muller Renata: „A fost o competiție excelentă, desfășurată în condiții ideale. Singura dificultate a fost menținerea unei execuții perfecte; am comis mici erori tehnice în prima parte a traseului. La acest nivel, orice sutime de secundă pierdută face diferența.

Sunt mulțumită de acest loc 2 la nivel național. Este o confirmare a muncii mele și a pasiunii pentru schi, o energie pe care abia aștept să o transmit mai departe și elevilor mei.”

Mureșan Tudor: „Atmosfera de concurs a fost inedită, ca în fiecare an la Campionatul Național al monitorilor! Cea mai mare dificultate a fost alegerea schiurilor pentru condițiile de concurs. În final am optat pentru un schiu de slalom uriaș în detrimentul schiului de slalom special.

Experiența pe podium a fost una „once in a lifetime” fiind primul meu podium la un concurs de asemenea nivel și va ramane în memoria mea pentru totdeauna! Sunt bucuros că am adus o medalie de argint la Cluj și că începem să facem performanță și într-o zonă mai defavorizată pentru acest sport.”

