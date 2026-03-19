EXCLUSIV | Fost fotbalist clujean, în mijlocul războiului din Golf: „Sunt liber, am timp să merg la plajă! Se exagerează foarte mult”

Aflat în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu, fostul fotbalist Sergiu Ungurean (36 de ani) a explicat care este situația din Golful Persic.

Sergiu Ungurean lucrează ca agent imobiliar în Dubai / Foto: arhivă personală

Crescut la academiile de la Universitatea și CFR Cluj și câștigător al Cupei României cu Astra Giurgiu, Sergiu Ungurean s-a retras din fotbal în urmă cu zece ani pentru a deveni agent imobiliar.

În urmă cu trei ani și jumătate, viața l-a dus în Dubai, iar acum este stabilit în Emiratele Arabe Unite. Într-un interviu pentru monitorulcj.ro, Ungurean a explicat cu lux de amănunte care este, de fapt, realitatea despre situația din Dubai după atacul Iranului.

-Salut Sergiu! Cum ești, cum este viața în Dubai în momentele acestea?

-Pentru mine, în sfârșit o zi liberă. Deci dacă nu era chestia asta cu începerea conflictului…n-am avut viață în ultimii doi ani, doi ani și ceva, deloc. În fiecare weekend am evenimente prin lume, dar acum s-au amânat.

-Ca să glumim puțin, putem spune că acest conflict ți-a prins bine.

-Exact. Pot să am timp să mă duc și eu la plajă, în sfârșit!

-În Dubai care-i situația acum?

-Burj Khalifa e tot aici, nu e în foc. (râde) Se și exagerează foarte mult în social media, îți spun sincer. Când a început conflictul, eram în Polonia la un eveniment. Spuneau unii că Burj Khalifa e în flăcări. Nu a fost. Realitatea e că lumea e liniștită, noi lucrăm normal.

-V-au afectat în vânzări aceste zvonuri false?

-Multă lume nu știe cum să privească situația, sunt unii care ne sună să întrebe. Nu se întâmplă nimic, e totul super safe, nu e cum s-a zis în România. Le-am spus oamenilor de pe lângă mine să nu se comporte ca și cum nu s-a întâmplat nimic, dar să se comporte normal.

Nu a căzut nicio clădire, doar o rămășiță de dronă a picat pe o mașină care era chiar lângă hotel, o reparație de 200 de euro. Iranul a tras spre Emirate pentru că e impactul mai mare, tactica a fost ca mulți miliardari să pună presiune pe Guvern să oprească războiul.

Sistemul de aici, după cel american și israelian, e cel mai puternic din lume. La câte trilioane sunt aici investite, normal că lumea trebuie să aibă o apărare bună.

-Deci nu ți-a fost deloc frică, în adevăratul sens al cuvântului.

-Sincer? Chiar nu. Din Polonia m-am dus la Cluj, am stat două zile, apoi m-am întors în Dubai. Aeroportul era normal, tot era normal, nicio panică, doar aglomerat.

