Ore de coșmar pentru o escortă din Cluj-Napoca: bătută, sugrumată și legată. Suspectul se află în arest!

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol, după ce ar fi agresat fizic și ar fi constrâns o femeie să întrețină raporturi sexuale, în locuința acesteia.

O escortă din Cluj a fost bătută, sugrumată și legată cu coliere de plastic. Violatorul a fost arestat!

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus, la data de 19 martie 2026, luarea măsurii arestării preventive față de inculpat, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a admis propunerea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Violență fizică și constrângere

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în data de 17 martie 2026, într-un imobil din municipiul Cluj-Napoca, unde inculpatul ar fi ajuns în calitate de client pentru servicii sexuale.

În intervalul orar 16:45 – 20:16, bărbatul ar fi recurs la acte de violență extremă asupra victimei, pe care ar fi lovit-o cu pumnii în zona feței și ar fi strangulat-o cu mâinile.

De asemenea, acesta ar fi imobilizat-o, legând-o de mâini și de picioare cu coliere din plastic, punând-o astfel în imposibilitate de a se apăra.

În aceste condiții, inculpatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată prin constrângere, potrivit procurorilor.

Ancheta este în curs

Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Reprezentanții Parchetului subliniază că măsurile dispuse în această etapă a procesului penal nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.

