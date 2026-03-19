Cât plătești chirie în Cluj-Napoca pentru un apartament nou? 7 din 10 români se așteaptă la scumpiri în 2026 (P)

Vrei să închiriezi un apartament nou în Cluj-Napoca? Iată cât cer proprietarii pentru locuințele lor.

În medie, poți închiria o garsonieră într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani în oraș dacă ai la dispoziție un buget de 550 euro/lună. Pentru un apartament cu 2 camere trebuie să te pregătești să-i achiți proprietarului, în medie, 700 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului IV 2025.

În cazul apartamentelor noi cu 3 camere, bugetul mediu necesar închirierii crește la 1.000 euro/lună.

Cât reprezintă chiria din salariul unui clujean?

Clujenii au câștiguri mai mari decât locuitorii altor orașe din țară precum Timișoara sau Iași, dar plătesc și unele dintre cele mai piperate chirii.

Dacă luăm în considerare chiria medie pentru un apartament nou cu 2 camere, putem spune că aceasta reprezintă 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean, echivalent cu aproximativ 1.316 euro.

Românii anticipează creșterea chiriilor în 2026

Aproximativ 71% dintre participanții la un studiu realizat de Imobiliare.ro - platforma de imobiliare cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor - și compania de cercetare a pieței Unlock Market Research, sunt de părere că în anul 2026 sumele solicitate de proprietari pentru închirierea locuințelor vor crește.

Numărul celor care se așteaptă ca piața să se mențină stabilă în următoarea perioadă de timp este considerabil mai mic (16%). Doar 13% dintre cei intervievați cred că anul acesta românii vor plăti mai puțin pentru a închiria o locuință.