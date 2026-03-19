Proiect imobiliar de pe Calea Turzii, avizat favorabil de urbaniști

Comisia Tehnică de Urbanism a avizat joi PUZ-ul proiectului imobiliar de pe Calea Turzii 235-237. Pasul următor este votul în Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul imobiliar de pe Calea Turzii nr. 235-237, vis-a-vis de benzinăriea OMV, a fost avizat favorabil de urbaniști.

Un proiect care va revitaliza zona Calea Turzii

Dezvoltatorul imobiliar vizează ridicarea pe terenul de circa un hectar de pe Calea Turzii 235-237 a 11 blocuri de înălțimi diferite - un bloc de 5 etaje la vecinătatea cu Calea Turzii, respectiv 10 blocuri de numai 2 etaje spre interiorul parcelei - imobile care vor avea în total 160 de apartamente și spații comerciale și peste 200 de locuri de parcare, supra și subterane, precum și 120 de locuri de parcare pentru biciclete.



Investiția de pe Calea Turzii nr. 235-237 oferă și singurul acces pietonal sigur dinspre Calea Turzii către viitorul Parc Bună Ziua, proiect dezvoltat de administrația locală. Practic, vizitatorii vor avea acces liber și confortabil spre parc prin interiorul ansamblului, pe un trotuar de min 3 m lățime cu arbori maturi în aliniament, mobilier urban și iluminat public, indiferent dacă sunt rezidenți sau nu, alternativa fiind inaccesibilă familiilor cu copii datorită trotuarelor înguste sau chiar absente (cum e cazul străzii Mihai Românu).

Urmează votul final în Consiliul Local

În urma avizului favorabil al urbaniștilor, proiectul va ajunge din nou pe masa aleșilor locali, pentru votul final înainte de a intra în etapa de construcție.

În octombrie 2025, proiectul a fost respins în ședința Consiliului Local, cu un singur vot lipsă.



