Lia Olguța Vasilescu ceartă vârstnicii pe Facebook: „Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie...”

Lia Olguța Vasilescu a stârnit reacții după ce a criticat pensionarii pentru că nu au votat în număr mai mare cu PSD, sugerând că opțiunile lor electorale pot influența direct nivelul pensiilor.

Lia Olguța Vasilescu a reacționat public după ce amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare sociale pentru pensionarii cu venituri mici nu a trecut de comisiile de buget din Parlament. Într-o postare pe Facebook, aceasta le-a reproșat vârstnicilor că nu au susținut suficient partidul la alegeri, motiv pentru care PSD nu are o majoritate suficientă pentru a impune măsuri sociale.

„Cu 25% în Parlament, atât s-a putut”, a transmis edilul Craiovei. Totodată, aceasta a relatat o discuție avută cu un pensionar nemulțumit de indexarea pensiilor, în care i-ar fi spus: „Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!”

Doar 16% dintre pensionari ar fi votat PSD

Potrivit afirmațiilor făcute de Olguța Vasilescu, doar 16% dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare. Aceasta a criticat alegerea votanților, susținând că mulți au optat pentru partide care, în prezent, nu susțin creșterea pensiilor în Parlament.

„Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat”, a afirmat aceasta.

Haos în comisiile de buget: amendament adoptat, apoi respins

Situația din Parlament a fost tensionată în timpul dezbaterilor privind ajutoarele pentru pensionari. Amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare „one-off” pentru pensionarii cu venituri mici a fost inițial adoptat, cu sprijinul UDMR și al unor parlamentari din opoziție.

Ulterior, votul a fost anulat, pe motiv că regulamentul ar fi fost interpretat greșit, iar amendamentul a fost respins. Decizia a provocat un scandal în comisii, iar parlamentarii PSD au părăsit sala, acuzând partenerii de coaliție de la PNL și USR că ar fi „furat un vot democratic”.

Miza: un miliard de lei pentru ajutoare sociale

Social-democrații susțin că pachetul propus ar fi avut un impact bugetar de aproximativ un miliard de lei, dintr-un buget total de circa 2000 de miliarde de lei. Potrivit PSD, fondurile urmau să fie direcționate către creșterea pensiilor, sprijin pentru copiii cu handicap și ajutoare pentru mame.

„Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard (...) Păcat!”, a mai transmis Olguța Vasilescu.

Tot Lia Olguța Vasilescu a fost în prim-plan cu un episod tensionat, în urmă cu câteva zile, de data aceasta într-un schimb de replici care a coborât rapid din zona politică în cea personală. După ce mama premierului Ilie Bolojan a criticat PSD într-un interviu, reacția primarului din Craiova nu a întârziat: ironii, aluzii și o replică ce a dus discuția într-un registru considerat de mulți nepotrivit pentru un lider politic. În loc de argumente strict administrative sau economice, discursul a virat spre atacuri cu tentă personală, alimentând din nou conflictul dintre taberele politice și ridicând semne de întrebare asupra nivelului dialogului public din România.

