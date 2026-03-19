Cum arată noul cămin de vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca? Încep înscrierile, dar locurile sunt limitate!

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că încep înscrierile pentru Căminul „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca, proiect finalizat recent, la standarde moderne.

De mâine, vineri, 20 martie 2026 începe depunerea dosarelor pentru Căminul „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca.

„Persoanele interesate pot depune dosarele de admitere începând cu această dată, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislația în vigoare. Admiterea se realizează pe baza unui dosar complet, analizat conform criteriilor legale aplicabile”, a anunțat Dan Tarcea, astăzi, joi, 19 martie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cine poate beneficia de loc în nou cămin de vârstnici din Cluj-Napoca?

Persoanele vârstnice care nu se pot îngriji singure, nu au aparținători sau nu pot beneficia de sprijin din partea acestora și care necesită îngrijire și supraveghere într-un cadru specializat.

Căminul oferă 70 de locuri de cazare, în 42 de camere spațioase, într-un spațiu modern și adaptat nevoilor persoanelor vârstnice.

Beneficiarii vor avea acces la:

cabinete medicale

sală de mese

bibliotecă

spații de relaxare

zone exterioare amenajate pentru mișcare și petrecerea timpului în aer liber

Spațiile sunt gândite pentru a oferi siguranță, confort și un mediu adecvat nevoilor zilnice ale seniorilor.

Cum se depun dosarele pentru locuri?

Dosarele de admitere se depun începând cu data de 20 martie 2026, astfel:

fizic, la sediul căminului - Calea Baciului nr. 18

online, la adresa: cpv@dasmclujnapoca.ro

Program depunere:

Luni - Miercuri: 08.00 – 16.00

Joi: 08.00 - 17.30

Vineri: 08.00 - 14.30

„Pentru a fi luat în considerare, dosarul trebuie să conțină documente de identificare, acte medicale și sociale, documente privind veniturile, precum și alte documente relevante pentru evaluarea situației solicitantului”, a mai explicat Dan Tarcea.

Important: Pe lângă cererea de admitere, este necesară completarea mai multor formulare și declarații (anexe obligatorii și opționale).

Fiecare solicitare este analizată individual, în funcție de situația socială și medicală.

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici: https://dasmclujnapoca.ro//wp-content/uploads/2026/03/Cerere-Admitere-camin-Sf.-Vasile-cel-Mare.pdf

Informațiile complete cu privire la condițiile de admitere și lista integrală a documentelor: https://dasmclujnapoca.ro/.../caminul-pentru-persoane.../

Numărul de locuri este limitat, iar admiterea se realizează în baza evaluării dosarului și a criteriilor legale aplicabile.

