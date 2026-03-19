„Cu porțile deschise”. În august, Cluj-Napoca devine capitala culturii maghiare.

Cea de-a 17-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (ZCMC) va avea loc anul acesta între 16 și 23 august, oferind publicului sute de evenimente ce vor reflecta valorile și spiritul comunității maghiare din Transilvania.

Cea de-a 17-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, una dintre cele mai ample manifestări culturale din Transilvania, va avea loc anul acesta între 16 și 23 august

Maratonul cultural va sta sub sloganul „Cu porțile deschise”, ca o invitație generoasă adresată tuturor celor din țară și de peste hotare de a face din Cluj, timp de o săptămână, un loc al întâlnirii și al apartenenței comune.

Un nou spațiul cultural

Festivalul se va desfășura și anul acesta în toate locurile în care s-a consacrat, precum Piața Unirii, Ulița Lupilor (strada Kogălniceanu), Strada Vinului (Potaissa), Muzeul de Artă/Palatul Bánffy, Curtea Folk de la Colegiul Reformat sau Grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată, dar va deschide în premieră poarta și unui spațiu cu totul special: Salonul Cultural Maghiar al Clujului.

„Pentru noi, organizatorii, faptul că Clujul s-a îmbogățit cu un nou spațiu cultural este o bucurie deosebită, și suntem siguri este o veste bună și pentru întreaga comunitate maghiară din Cluj și Transilvania. Dorința noastră este să facem cultura și valorile maghiare accesibile și prin acest Salon. Esența porților este că despart și nu vor să îi lase să intre pe cei care vor să intre, filozofia noastră este însă alta: nu avem nimic de ascuns și de ferit, ceea ce se află înăuntrul porții aparține tuturor, astfel că îi așteptăm pe toți cei interesați atât aici, cât și la festival”, a declarat Gergely Balázs, organizator principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Bazat pe moștenirea intelectuală maghiară a orașului, Salonul Cultural Maghiar al Clujului, aflat pe strada Kogălniceanu nr. 8, oferă un cadru pentru discuții, conferințe și întâlniri artistice. De-a lungul anului, Salonul va găzdui conferințe culturale și științifice, expoziții de artă plastică, cluburi de film și seri de muzică de cameră, la o scară care păstrează intimitatea prezenței personale și a ascultării reciproce. Nu va fi un spațiu al evenimentelor de masă, ci unul atent construit, unde gândirea precede zgomotul, iar calitatea și dialogul preced spectacolul și unilateralitatea.

Salonul își propune să funcționeze ca parte integrantă a țesutului cultural multilingv și multistratificat al orașului, căutând să creeze punți de legătură atât între generații, cât și între genuri artistice și comunități. El se dorește a fi locul în care creatorii și iubitorii de artă se adună pentru a discuta și reflecta.

17 august, Gala de deschidere

Înființarea Salonului a fost posibilă datorită campioanei clujene la înot Judit Orosz-Maier, fondatoarea Fundației Orosz, care a contribuit la această inițiativă prin donarea imobilului din clădirea Bethlen–Nemes de pe strada Kogălniceanu. Funcționarea lui este asigurată de Asociația Clujul Comoară, prin experiența sa organizatorică și rețeaua sa comunitară. Scopul tuturor este ca Salonul să nu fie doar un loc de desfășurare a evenimentelor, ci o prezență intelectuală vie în viața culturală a cetății.

Gala de deschidere a acestei ediții a ZCMC va avea loc luni, 17 august, de la ora 19, în Sala mare a Operei Maghiare din Cluj, cu un spectacol dedicat memoriei etnografului Kallós Zoltán (1926-2018) și care va marca centenarul nașterii sale.

„După cum publicul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj s-a obișnuit deja, Muzeul de Artă din Palatul Bánffy își va aștepta și el vizitatorii cu expoziții variate. Aici vor fi organizate retrospectiva graficianului clujean Cseh Gusztáv (decedat în 1985), o expoziție dedicată centenarului Helikonului ardelean (fondat pe 17 iulie 1926 la Brâncovenești), retrospectiva Györkös Mányi Albert și o versiune extinsă a expoziției de cărți poștale clujene, care prezintă acum și alte spații emblematice ale orașului, dintr-o colecție de aproape 10.000 de piese adunată în timp de Bense Jenő și Gergely Balázs. Galeria de pe strada Iuliu Maniu nr. 4 va găzdui, de asemenea, o expoziție dedicată centenarului Kallós Zoltán”, a spus Szabó Lilla, directorul de programe al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Concerte memorabile

Și în acest an, scena principală din centrul orașului va aduce în fiecare seară concerte memorabile. Seara de 18 august va fi rezervată galei Festivalului Internațional de Foclor „Sfântul Ștefan”, aflat la ediția a XXVIII-a, iar cea de 19 august duoului Valmar (Valkusz Milán și Marics Peti). Pe 20 august, publicul se va putea bucura de spectacolul de operetă de amploare, dar și de concertul formației Heaven Street Seven, reunită special după 10 ani de pauză pentru doar trei concerte, dintre care unul va fi la Cluj. În 21 august, va concerta trupa Magna Cum Laude, iar pe pe 22 august pe scena centrală va reveni îndrăgitul cântăreț maghiar de pop-rock Ákos. La gala de închidere, Opera Maghiară din Cluj va prezenta în aer liber îndrăgita producție „Undeva, în Europa”. Organizatorii vor anunța în curând și alți artiști invitați.

Nu va lipsi în acest an nici Crosul Donaton, la care alergătorii vor putea participa sâmbătă, 22 august, în Parcul Etnografic și pe cărările Pădurii Hoia.

