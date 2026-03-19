Mobilizare pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, punct cheie pentru economia mondială

Mai multe țări europene și Japonia sunt pregătite să participe la deblocarea strâmtorii Ormuz, un punct cheie pentru economia mondială.

Un blocaj total în Strâmtoarea Ormuz ar duce la scumpiri peste tot | Foto: DepositPhotos.com

Mai multe țări vest-europene și Japonia au anunțat joi, 19 martioe 2026, într-o declarație comună, că sunt pregătite să participe la eforturile corespunzătoare pentru a asigura trecerea prin strâmtoarea Ormuz și că vor lua măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, informează agențiile de presă Reuters și ANSA, potrivit Agerpres.ro.

Declarația a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra unor vase comerciale neînarmate în Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, printre care instalații petroliere și de gaz, și închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene. Ne exprimăm îngrijorarea profundă legată de escaladarea conflictului. Cerem Iranului să pună capăt imediat amenințărilor, plasării de mine, atacurilor cu drone și rachete și altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigația comercială și să respecte rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU. Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv al Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării”, arată declarația.

De asemenea, cele șase țări semnatare subliniază că o astfel de interferență în navigația internațională și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare pentru pacea și securitatea internaționale.

Blocarea totală a strâmtorii Ormuz, un șoc pentru economia mondială

Un eventual blocaj total în Strâmtoarea Ormuz ar reprezenta un șoc de 13% pentru economia globală, a spus Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă (AEI), la începutul lunii martie.

„În această privință, cerem un moratoriu cuprinzător imediat privind atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalațiilor petroliere și de gaz”, menționează țările semnatare.

Acestea afirmă că vor furniza țărilor cele mai afectate sprijin, inclusiv prin intermediul ONU și al instituțiilor financiare internaționale.

„Securitatea maritimă și libertatea navigației sunt benefice tuturor țărilor. Le cerem tuturor statelor să respecte dreptul internațional și să sprijine principiile fundamentale ale securității și prosperității internaționale”, se mai arată în declarația citată.

