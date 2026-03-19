Lovitură pentru români: Pâinea se scumpește înainte de Paști. Reacții dure din industria alimentară: „Guvernul nu s-a gândit, e foarte grav! Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului”.

Românii primesc o lovitură dură înainte de Sărbătorile Pascale: prețul pâinii va crește cu până la 10% în contextul crizei carburanților. „Guvernul nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă”, spun reprezentanții industriei de profil.

Foto: DepositPhotos.com

Prețul pâinii și al produselor de panificație din România este posibil să crească până la finalul acestei luni, cu până la 10%, pe fondul scumpirii carburanților.

De altfel, măsura ar putea veni și în contextul lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

„Se pare că da (să ne așteptăm la scumpirea pâinii și a produselor de panificație n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. (...) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și atunci nu putem susține treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârșitul lunii, cred, maxim”, a declarat joi, pentru Agerpres.ro, președintele organizației patronale Rompan, Aurel Popescu.

Prețul motorinei se reflectă direct în prețul pâinii: creștere de până la 10%

Potrivit liderului patronatului din industria morăritului și panificației, scumpirea pâinii este posibilă cu un procent de „o cifră”, însă mărirea ar putea fi și mai mare dacă se va ajunge ca litrul de motorină să se vândă cu prețuri în intervalul de 12-15 lei.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei și nu vreau să arunc în aer nu știu ce”, a menționat Aurel Popescu.

Guvernul are 3 opțiuni

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, printre care reducerea accizelor și a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preț de producător și acordarea de scheme de sprijin similare celor destinate altor sectoare.

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalități:

*unu să reducă acciza și taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil și se întâmpla la toată lumea și era toată lumea cât de cât liniștită.

*A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt și producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica și de gaze, cum e Romgazul. Și atunci, dacă am avea prețul de producător, poate reușim să ținem pe loc și prețurile la alimente.

*Și a treia variantă, este clar că trebuie redus prețul la pompă și așa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da și pentru industria alimentară”, a mai detaliat președintele Rompan.

Potrivit anunțului făcut de președintele Nicușor Dan, joi, Guvernul va adopta cât de curând un set de măsuri și în ceea ce privește prețul energiei. Asociația Energia Inteligentă avertiza, joi, că prețurile la motorină vor rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2026. Impactul direct va fi resimțit în agricultură, transport, construcții dar și în prețul alimentelor.

