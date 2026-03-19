Site-ul Curții de Apel Cluj, nefuncțional de două zile. Reprezentant: „Nu am știut”.

Site-ul Curții de Apel Cluj ar fi inaccesibil de cel puțin două zile și reprezentanți ai instituției au aflat de la reporterii monitorulcj.ro.

Site-ul Curții de Apel Cluj, nefuncțional, joi, 19 martie 2026 | Foto: Facebook, Curtea de Apel Cluj - Oficial

Reporterii monitorulcj.ro au fost sesizați de cetățeni că site-ul oficial al Curții de Apel Cluj nu funcționează, de cel puțin două zile.

Reporterii monitorulcj.ro au verificart, astăzi, joi, 19 martie 2026, în jurul orei 19, atât prin intermediul unui smatphone, cât și pe PC (calculator) și au constatat că informația se confirmă, site-ul CA Cluj nu funcționează.

Site-ul Curții de Apel Cluj nu funcționează, joi, 19 martie 2026, ora 19.32 | Sursă: Captură de ecran monitorulcj.ro

Este site-ul care oferă accesul „digital” la dosare în lucru, în judecată; unde sunt anunțate termene și documente din dosare.

Practic un justițiabil care are un proces nu poate vedea stadiul dosarului decât dacă merge fizic la Curtea de Apel, care deservește patru județe - Cluj, Sălaj, Maramures și Bistriț- Năsăud -, deci unii justițiabil ar avea de mers mulți kilometri pentru a-și căuta dreptatea sau pentru a se apăra.

monitorulcj.ro a luat legătura cu Adrian Dănilă, expert informații publice la Curtea de Apel Cluj, pentru a primi lămuri în cazul de față. Acesta ne-a comunicat că nu era la curent cu faptul că site-ul nu funționează.

„Nu pot oferi un punct de vedere deoarece nu pot verifica la compartimentul IT. Din câte știu mergea”, a spus Adrian Dănilă pentru monitorulcj.ro.

Nefuncționarea site-ului celei mai importante instanțe din această parte a țării arată dezinteresul instituției față de justițiabili și că accesul liber și egal la justiție este doar o vorbă pe hârtie!

Vom încerca să obținem un punct de vedere oficial și detaliat cu privire la această situație și vom reveni cu informații.

Raza de activitate a Curți de Apel Cluj cuprinde patru județe, fiecare cu judecătoriile arondate:

Cluj: Tribunalul Cluj și judecătoriile arondate (Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla).

Bistrița-Năsăud: Tribunalul Bistrița-Năsăud și judecătoriile arondate (Bistrița, Năsăud, Beclean).

Sălaj: Tribunalul Sălaj și judecătoriile arondate (Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou).

Maramureș: Tribunalul Maramureș și judecătoriile arondate (Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Dragomirești, Târgu Lăpuș)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



