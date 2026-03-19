Șeful BNR, Mugur Isărescu avertizează: „Deficitul trebuie corectat, altfel România pierde ce a câștigat în ultimii ani”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a spus că deficitul comercial trebuie corectat, în caz contrar, România riscă să piardă tot ce a câștigat în ultimele luni.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a avertizat cu privire la deficitul fiscal | Foto: monitorulcj.ro

Deficitul fiscal trebuie corectat, altfel România riscă să piardă tot ce a câștigat în ultimele luni, precum credibilitatea, accesul pe piețele externe și ratingul de țară recomandată investițiilor, a declarat, joi, 19 martie 2026, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

„Ce face în prezent Daniel Dăianu, domnul academician? Suntem colegi în Secția Economică de Științe Sociale și Juridice a Academiei Române. Păi el se ocupă acum tot de o formulă, hai să o numesc nu neapărat a decomprimării, dar a dezechilibrelor, anume deficitul acesta fiscal major care se transpune și în deficitul extern. Spunem noi twin deficits, deficitele gemene. Și e zi de zi, cu riscurile de rigoare, nu, că ajungi în opinia publică «iar vorbește domnul X-ulescu», spun despre mine, nu despre el, să tot spună atenție la deficitul ăsta, nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni de zile, credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară și așa mai departe. Deci închei spunând că, într-un fel, acum la maturitatea noastră, ne continuăm destinul. Eu cu cursul de schimb, el cu deficitele externe și fiscale”, a spus Mugur Isărescu, la dezbaterea asupra lucrării „Crizele și tentația autoritaristă”, autor academician Daniel Dăianu.



Guvernatorul BNR a afirmat că ambii sunt economiști de mai mult de 50 de ani și au susținut lucrările de doctorat în anii '80.

Déjà vu la strâns cureaua în România

„(…) E clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează”, a mai declarat Mugur Isărescu.

El a menționat că, după 1990, Daniel Dăianu a scris o lucrare în care vorbea despre „decomprimare”, respectiv reacția economiei după liberalizare, caracterizată prin creșterea importurilor și prăbușirea exporturilor. După această dată, România a ajuns să aibă permanent deficit de balanță de plăți.

