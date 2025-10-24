Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Compania franceză avea peste 10.000 de angajați în 2024.

Retailerul francez Carrefour plănuiește să își vândă magazinele din România.

Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România| Foto: Depositphotos.com

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, potrivit presei franceze.

În Italia, Carrefour tocmai și-a vândut rețeaua de 1.200 de magazine (inclusiv 900 de francize) către New-Princes Group, scrie Antena3CNN.

Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Compania franceză avea peste 10.000 de angajați în 2024.

O ieșire din Polonia și Argentina este, de asemenea, în plan.

În topul al celor mai mari supermarketuri din România, conform datelor financiare raportate pentru anul 2024 și analizate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, Carrefour se situează pe locul patru, cu o cifră de afaceri de 12,54 miliarde lei și un profit net de 52,4 milioane lei. Numărul total de angajați a fost de 10.141, iar vânzările per angajat au fost de 1,23 milioane lei.

Carrefour este deținut de Hyparlo Sas, companie din Franța, cu un procent de 94,36%.

Retailerul francez Carrefour vrea să își accelereze planurile de reducere a investițiilor, în condițiile în care, în acest an, lanțul de supermarketuri a demarat o revizuire majoră a portofoliului care va duce la o reducere a domeniului său de activitate.

Pentru vânzarea magazinelor din România, Grupul Carrefour ar fi angajat banca de investiții a BNP Paribas.

Carrefour este deținut de Hyparlo Sas, companie din Franța, cu un procent de 94,36%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: