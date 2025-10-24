Facebook, Instagram și TikTok riscă amenzi uriașe. Sunt acuzate că încălcă regulile UE.

Facebook, Instagram și TikTok sunt pasibile de amenzi mari, deoarece Comisia Europeană afirmă că aceste platforme ar fi încălcat reglementările Uniunii Europene (UE).

Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram și TikTok de încălcarea reglementărilor UE | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram și TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite dpa, citat de Agerpres.ro.

Conform sursei citate, TikTok și Meta - compania-mamă a Facebook și Instagram - se pot apăra de acuzații sau își pot modifica platformele pentru a evita sancțiunile.

Comisia consideră că media sociale respective nu asigură cercetătorilor acces suficient la date conform Regulamentului cu privire la serviciile digitale (DSA) în vigoare în Uniunea Europeană.

Datele publice trebuie să permită experților să ancheteze, de exemplu, efectele conținutului care face apologia violenței împotriva copiilor.

În ceea ce privește Meta, CE afirmă că nu există modalități simple de raportare a conținutului ilegal și de contestare a deciziilor de moderare.

Ce amenzi riscă TikTok și Meta?

O decizie definitivă a Comisiei privind nerespectarea legislației europene poate fi urmată de amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

„Democrațiile noastre se bazează pe încredere. Asta înseamnă că platformele trebuie să dea puteri utilizatorilor, să le respecte drepturile și să își deschidă sistemele pentru investigații”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta CE pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Ea a explicat că constatările preliminare „asigură responsabilitatea platformelor pentru serviciile lor, garantată de legislația UE, în fața utilizatorilor și a societății”.

Raportul de vineri face parte dintr-o anchetă mai largă privind cele trei platforme, începută în 2024.

Meta este anchetată și pentru suspiciuni de încălcare a reglementărilor privind protecția minorilor prin faptul că copiii sunt expuși la algoritmi care dau dependență. Oficiali de la Bruxelles și-au exprimat recent frustrarea față de lipsa de cooperare din partea gigantului american fondat de Mark Zuckerberg.

Agenția dpa apreciază că în acest context raportul ar putea constitui o pârghie în tratativele blocate, dar și o posibilă sursă de tensiuni suplimentare cu președintele american Donald Trump, care a acuzat de multe ori legislația europeană de adversitate față de concurență.

Foto: depositphotos.com

