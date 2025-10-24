S-a schimbat schimbarea: Daniel David anunță reintroducerea burselor pentru elevii olimpici, de anul viitor

Ministrul Educației anunță că bursele pentru elevii olimpici vor fi reintroduse de anul viitor. „Am trecut peste furtuna fiscal-bugetară cu multe nemulțumiri, foarte multe justificate”, spune Daniel David.

Daniel David anunță reintroducerea burselor pentru elevii olimpici, de anul viitor: „Am trecut peste furtuna fiscal-bugetară cu multe nemulțumiri, foarte multe justificate”| Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministrul Educației a anunțat o serie de măsuri care vizează reechilibrarea situației din învățământ.

Una dintre acestea vizează reintroducerea burselor pentru elevii olimpici.

S-a schimbat schimbarea: Daniel David anunță reintroducerea burselor de excelență pentru elevii olimpici, de anul viitor

„Cred că este important să știți de la mine cum aș vedea lucrurile pentru viitor mai ales că se discută bugetul pentru anul viitor”, a transmis ministrul Educației, clujeanul Daniel David, în mesajul publicat de pagina de Facebook a ministerului.

Astfel, după cum susține David, bursele olimpicilor ar putea fi reintroduse „în prima parte a anului viitor”.

„Pentru mine, pe termen foarte scurt, începând cu prima parte a anului viitor, sunt următoarele lucruri: bursele studenților și bursele olimpicilor.

Aici bugetul de stat va trebui completat inclusiv cu fonduri europene, iar demersul l-am început cu ministerul de specialitate și suntem în discuții cu Comisia Europeană.

Trebuie să analizăm plata cu ora în învățământul preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget, atât în zona preuniversitară, cât și în cea universitară”, a anunțat Daniel David în mesajul citat.

Alte măsuri, proiectate pe termen mediu și lung, vizează legea salarizării unitare și pactul pentru educație.

„Pe termen mediu, când se va lucra la legea salarizării unitare, va trebui să cerem ca angajamentul făcut Educației, și anume salariul mediu brut pe economie ca punct de start pentru profesorul debutant și pentru asistent să se vadă acolo și de acolo, după aceea, să gândim celelalte dezvoltări.

CITEȘTE ȘI:

Iar pe termen lung sunt în discuție cu liderii Coaliției pentru a asuma acel pact pe care l-am propus pentru un deceniu al educației și cercetării, în care sunt trei lucruri simple și anume să avem un buget în fiecare an mai mare decât a fost în anul precedent, să ținem în structuri legate între ele și care interacționează unele cu altele, zona de educație și zona de cercetare, foarte important, măsurile principale, reformele care se vor lua în domeniu să corespundă bunelor practici din Uniunea Europeană și bunurilor practici OECD”, a adăugat ministrul Educației.

Studenții se alătură protestului sindicaliștilor din Educație

Vineri, printr-o informare remisă monitorulcj.ro, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunța că se alătură protestului programat săptămâna viitoare, miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului României, începând cu ora 11:00, continuând revolta, cа urmare a „problemelor sociale și economice majore cauzate de prevederile Legii nr. 141/2025, probleme care afectează calitatea educației și care limitează accesul beneficiarilor direcți la învățământ”.

Astfel, la demonstrațiile anunțate de marile confederații sindicale pentru data de 29 octombrie și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) va protesta în fața Guvernului.

În mesajul său, Daniel David a declarat că multe dintre nemulțumirile din zona educației sunt „justificate”.

„Știu că am trecut peste furtuna fiscal-bugetară cu multe nemulțumiri, foarte multe justificate”, a susținut ministrul Educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: