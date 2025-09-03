Politică
Alternativa PSD pentru reforma administrației locale: reducerea cu 25% a angajaților în mai mulți ani
PSD i-a înaintat președintelui Nicușor Dan propria propunere despre reformarea administrației. Astfel, numărul de angajați ar fi redus cu 25% însă pe o durată de patru ani.Alternativa PSD pentru reforma administrației locale: reducerea cu 25% a angajaților în mai mulți ani | Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în administrația locală ar urma să fie desființate.
Între timp, social-democrații vin cu o alternativă „etapizată” de reformă ce ar viza reducerea cu 25% a angajaților, dar în mai mulți ani.
În prezent, în administrația locală sunt înregistrați 189.777 de angajați.
Reforma în administrație este „absolut necesară” în condițiile în care, în decurs de 6 luni, cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei, anunța, marți, premierul Ilie Bolojan.
PSD vrea o reformare etapizată a administrației. La întâlnirea Coaliției cu președintele Nicușor Dan, desfășurată marți la Palatul Cotroceni, PSD a propus o alternativă de reformare a administrației locale: reducerea a 25% din totalul posturilor ocupate, măsură ce vizează 50.000 de angajați.
Însă, potrivit propunerii înaintate de PSD președintelui Nicușor Dan, reforma administrației nu va fi făcută până la 1 ianuarie 2026, după cum solicitase premierul Bolojan, ci pe parcursul a patru ani, notează Hotnews.ro
„Etapizarea” reformei administrației, propuse de liderul PSD Sorin Grindeanu, include patru pași:
*Audit și digitalizare de bază: cartografierea posturilor, lansarea platformelor online pentru servicii simple (certificate, taxe, programări).
*Reduceri diferențiate până la 25%: aplicarea criteriilor, mobilitatea voluntară a personalului între UAT, crearea de centre intercomunale pentru servicii specializate.
*Consolidare structurală: stimulente pentru comasarea voluntară a UAT-urilor foarte mici, reducere suplimentară acolo unde există redundanțe clare (până la 30% maxim).
*Administratie digitală și transparentă: integrarea completă a serviciilor în platforma unică națională, standardizare după model estonian și nordic.
Social-democrații susțin că actualele măsuri pot duce la un blocaj administrativ, context în care PSD a cerut recent amânarea adoptării reformei administrației locale.
Cheltuieli de personal de 7 miliarde de lei
Cheltuielile de personal în administrația publică locală au crescut în primele șase luni ale acestui an cu 10% față de perioada similară din 2024, deși, teoretic, ar fi trebuit să scadă cu 5%, precizează premierul Ilie Bolojan.
Concret, cheltuielile de personal în perioada ianuarie – iunie 2025 au fost de 7 miliarde de lei, potrivit anunțului făcut marți de premierul Ilie Bolojan, care semnala stringența reformei administrative.
Dacă se va aplica o reducere de 40% a posturilor din administrație, atunci numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862. Însă, după cum a explicat Ilie Bolojan, acestea cuprind și posturi vacante. Astfel, posturile ocupate reduse efectiv ar fi de - 13.098 (10%).
În județul Cluj, numărul posturilor din administrație ar fi redus cu 328:
Total posturi aprobate: 5.758
Total posturi ocupate: 3.890
Reducere posturi ocupate – 328
Reducere posturi ocupate – 8%
Număr UAT-uri afectate – 15 (18%)
În județul Cluj, din 81 de unități administrativ-teritoriale, doar 15 ar trebui să taie posturi.
Reforma administrației locale a fost amânată cu două săptămâni, astfel încât proiectul nu a fost inclus în pachetul doi de măsuri fiscale.
