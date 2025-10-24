Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, prezent la București pentru sfințirea Catedralei Naționale

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la București, pentru a participa duminică la sfințirea Catedralei Naționale.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la București pentru a oficia împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, duminică, slujba de sfințire a picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale.

Înaltul ierarh, însoțit de o delegație de 10 membri, a fost întâmpinat la scara avionului, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de Patriarhul Daniel, informează Agerpres.ro

Catedrala Națională va fi sfințită pe 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului este pentru a unsprezecea oară într-o vizită în România, prima având loc în 1993.

Patriarhul Ecumenic a subliniat că dimensiunile „impresionante și copleșitoare” ale Catedralei Naționale „dau mărturie despre importanța și amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea și demnitatea Patriarhiei Române, pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanță cu Autocefalia sa”.

„Ambele reflectă năzuințele înalte ale Poporului Român și dăruirea sa față de sfânta credință creștin-ortodoxă, care, chiar și în ceasurile cele mai întunecate, nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat și rodnic din punct de vedere spiritual”, a spus Bartolomeu I, conform sursei citate.

La rândul său, Patriarhul Daniel a subliniat, în cuvântul de bun venit, că prezența Sanctității Sale „în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română”.

Evenimentul de sfințire marchează 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului au început în 2011, iar până în 2025, costurile au ajuns la circa 270 de milioane de euro.

