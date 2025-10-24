Moment special pentru Serena Wiliams: a fost decorată cu Premiul „Prințesa de Asturia”

Legendara jucătoare americană de tenis Serena Williams a fost distinsă cu Premiul Prințesa de Asturia, care recompensează excelența în diverse domenii, științifice, tehnice, culturale, sociale și umanitare desfășurate la nivel internațional de către persoane fizice, instituții sau grupuri de persoane fizice, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Oviedo, informează EFE.

Serena Wiliams, în cadrul ceremoniei | Foto: Serena Wiliams Facebook

Fosta mare jucătoare și-a promovat cu acest prilej „Serena Ventures”, firma sa de investiții de capital. Serena este una dintre cele mai bogate 100 de femei din lume, cu o avere estimată la 350 milioane dolari. Ea s-a retras oficial din tenis în 2022, dar averea sa a continuat să crească.

Cu un palmares sportiv incontestabil în sport, 73 de titluri la simplu, dintre care 23 de Mare Șlem, Serena Williams este și una dintre cele mai de succes femei din lume, acumulând din tenis o avere de 94,8 milioane dolari. În ultimii trei ani, averea sa a crescut de la 260 la 350 milioane dolari, conform Forbes.

Povestea ei despre cum a depășit provocările vorbește de la sine. De la umilul oraș californian Compton până la Olimpul tenisului. Carismă, rezistență și talent. O imagine curată și profitabilă. Deși s-a retras acum trei ani, Williams are încă peste o duzină de contracte de sponsorizare. Nike, Gatorade, Wilson, mărci de mașini și ceasuri o acoperă cu aur.

Forbes a inclus-o pe lista celor mai bogate 100 de femei din lume care s-au dezvoltat singure. Perspicacitatea ei în afaceri a determinat-o să investească în firma sa de capital de risc, „Serena Ventures”, care are un portofoliu de peste 80 de startup-uri.

„Susținem fondatori îndrăzneți care redefinesc modul în care trăim, muncim, ne mișcăm și ne conectăm. Perspectiva noastră este globală. Standardul nostru este excelența. Scopul nostru este de a extinde accesul, responsabilitatea și oportunitățile la scară largă”, susține „Serena Ventures” pe site-ul său.

Marea majoritate a companiilor sale sunt fondate de femei sau persoane de culoare. Serena explorează piețe emergente, deschizând noi drumuri și privind spre viitor.

Deși s-a retras din sport acum trei ani, Serena Williams rămâne profund implicată în lumea sportului și în industria care o înconjoară. De exemplu, a investit, tot prin intermediul „Serenei Ventures”, în OpenSponsorship, o platformă care oferă brandurilor oportunitatea de a căuta și de a se conecta cu sportivi profesioniști pentru a semna contracte de sponsorizare internaționale.

Fundația Prințesa de Asturia este o instituție privată non-profit ale cărei obiective esențiale sunt contribuția la promovarea acelor valori științifice, culturale și umaniste care fac parte din patrimoniul universal al umanității și consolidarea legăturilor existente dintre Principatul Asturia (o comunitate autonomă în cadrul Regatului Spaniol, fostul Regat al Asturiilor din Evul Mediu, situat pe coasta nordică) și titlul deținut în mod tradițional de moștenitorii Coroanei Spaniei. (Agerpres)

