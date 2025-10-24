Salarii record în companiile de stat, în plină austeritate: unele venituri ajung și la 3 milioane de lei pe an

Șefii companiilor de stat sunt plătiți regește din bani publici, în plină austeritate. În unele cazuri, sumele sar de 3.000.000 de lei pe an.

Potrivit unui document publicat de Guvern, directorii şi membrii Consiliilor de Administraţie din companiile controlate de statul român, încasau salarii uriașe la 1 august 2025.

În unele cazuri, remuneraţiile anuale depăşesc 3.000.000 de lei, echivalentul unor venituri lunare de peste 250.000 de lei net, în contrat puternic cu nivelul salarial mediu din România, potrivit Observator News.

Cele mai mari salarii sunt înregistrate în sectoarele Energie și Transporturi.

Doi directori de la Romgaz câştigă anual peste 3.000.000 de lei brut fiecare. Urmează un director de la Nuclearelectrica, cu un venit de peste 2.000.000 de lei brut pe an.

Situaţia este similară şi la Hidroelectrica, unde compania are cinci directori, fiecare cu o remuneraţie anuală de 2,3 milioane de lei. În total, doar pentru conducerea executivă, Hidroelectrica plăteşte aproape 12 milioane de lei într-un singur an, notează sursa citată.

Indemnizații uriașe în Consiliile de Administrație

Indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie ating, în unele cazuri, sume considerabile. La Transgaz, un membru al CA primeşte lunar între 30.000 şi 80.000 de lei, iar în sectorul transporturilor cifrele sunt la fel de ridicate, potrivit documentului publicat de Guvern.

De asemenea, în sectorul transporturilor, la societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, directorul primește un salariu lunar de 28.000 lei, iar la compania Aeroport București indemnizațiile pot ajunge la 70.000 lei pe lună.

