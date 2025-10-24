Mureșan a anunțat noul obiectiv al CFR-ului: „Ar fi nerealist!”

Iuliu Mureșan (71 de ani) a revenit ca președinte al CFR-ului în locul lui Cristi Balaj.

Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Noul oficial al clujenilor a susținut joi dimineață o conferință de presă în care a clarificat situația de la club: venirea lui Dan Petrescu, vânzarea lui Louis Munteanu dar și dacă Ciprian Deac și Mario Camora vor continua la echipă.

Mai mult, Mureșan a anunțat și care va fi obiectivul pentru acest sezon. CFR este pe locul 11 în Superligă, cu numai 13 puncte după 13 etape, la 15 lungimi distanță de primul loc.

„Ar fi nerealist să spunem acum că ne luptăm pentru titlu. Nu, nu ne luptăm la titlu. Ne luptăm pentru Cupa României, pentru că e o posibilitate de a prinde o cupă europeană.

Iar apoi, ne luptăm să intrăm în play-off, unde mi-ar plăcea să prinde și acolo un loc de cupă europeană. Nu e ușor, dar nu e imposibil”, a spus Mureșan în cadrul conferinței.

