Atenție, șoferi! Vor fi semafoare la trecerile de pietoni din Feleacu.

Trecerile de pietoni din comuna clujeană Feleacu vor fi semaforizate. Recent, Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru derularea lucrărilor.

Trecerile de pietoni din comuna Feleacu vor fi semaforizate | Foto: Facebook, Dan Tarcea / Fotografie ilustrativă

Consiliul Județean (CJ) Cluj a emis, la cererea Primăriei Feleacu, certificatul de urbanism aferent derulării lucrărilor de amenajare a semaforizării trecerilor de pietoni amplasate pe raza localităților Feleacu și Vâlcele, pe traseul drumului național DN 1.

Alin Tișe: „Semaforizarea este esențială pentru viața pietonilor de pe treceri să nu fie pusă în pericol

„Susținem acest proiect al primăriei Feleacu, care vizează, în principal, siguranța cetățenilor de aici, în condițiile în care DN1 este una dintre cele mai circulate artere din regiune, fiind folosită atât de navetiști, cât și de traficul de tranzit. O semnalizare corespunzătoare este esențială, astfel încât trecerile de pietoni să nu mai pună în pericol viețile oamenilor, în special ale copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu mobilitate redusă, care sunt cei mai vulnerabili în trafic”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Locurile unde vor fi semaforizate trecerile de Pietoni din comuna Feleacu | Foto: Consiliul Județean Cluj

Proiectul inițiat de Primăria Feleacu vizează semaforizarea a patru treceri de pietoni existente pe DN1 (E60), situate în zone cu trafic intens și flux pietonal semnificativ. Astfel, pe lângă instalarea de semafoare pietonale cu acționare la buton, investiția mai prevede:

crearea de zone mediane care să permită pietonilor traversarea în siguranță

câte un sens de circulație pe rând

amenajarea de covoare roșii antiderapante înaintea fiecărei treceri

execuția de marcaje rutiere reflectorizante.

