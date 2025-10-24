Lauda despre vizita torționarilor chinezi, ștearsă de pe site-ul Administrației Penitenciarelor

Clujeanul Marius Balo, închis 8 ani într-o închisoare din China, cere explicații: „A fost menționat cazul Alinei Apostol, românca încă întemnițată în China? A ajuns un sac de oase și dinții i-au căzut din gură!”

ANP a șters de pe site-ul oficial vizita torționarilor chinezi | Foto: anp.gov.ro

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a șters comunicatul oficial de la vizita în România a lui Dai Weidong, directorul adjunct al închisorii unde clujeanul Marius Balo a stat încarcerat timp de 8 ani de zile în condiții inumane.

După ce clujeanul Marius Balo a făcut o sesizare publică pentru că ANP „a avut onoarea” de a găzdui o delegație de la penitenciarul unde clujeanul a fost întemnițat timp de 8 ani, acum Administrația Națională a Penitenciarelor pare că a încercat să ascundă faptul că întâlnirea oficială a avut loc și a șters comunicatul oficial de pe pagina instituției.

„Dragi prieteni, urmare a sesizării publice pe care am făcut-o ieri în legătură cu comunicatul de presă al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) din data de 21 octombrie a.c. prin care se aducea la cunoștința opiniei publice faptul că ANP «a avut onoarea» de a găzdui o delegație formată din șase reprezentanți ai sistemului penitenciar din Shanghai, condusă de directorul adjunct Dai Weidong, putem observa următoarea reacție: Comunicatul respectiv, publicat pe site-ul oficial al ANP, a fost șters!”, a scris Marius Balo pe pagina sa de Facebook.

Clujeanul Mariu Balo trage la răspundere ANP

„Este ca și cum vizita delegației chineze nu ar fi avut loc! Noroc cu fotografia din imagine!”, a mai scris Marius Balo.

Clujeanul a cerut public conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor să răspundă cu celeritate la mai multe întrebări și solicitări, inclusiv despre situația româncei Alina Apostol, care este în prezent întemnițată la aceeași închisoare.

Balo vrea să afle și dacă ANP a dezbătut la acea vizită faptul că sistemul de muncă forțată din temnițele Chinei comuniste este «cel mai extins și brutal construct de tortură sistematică conceput vreodată»?

„1. De ce a fost șters comunicatul oficial de pe site-ul ANP iar de pe pagina de Facebook a instituției a dispărut numele directorului adjunct Dai Weidong și întreaga relatare este dintr-o dată redată la timpul viitor după ce ieri comunicatul era redactat în totalitate la trecut, inclusiv sintagma conform căreia ANP «a avut onoarea» de a găzdui delegația chineză?

2. După discuțiile pe care le-ați avut cu delegația chineză vizavi de „condițiile de deținere” aplicate în temnițele din China comunistă și cele despre «nevoile individuale ale deținuților» vă solicit public să îmi acordați și mie, cât mai curând posibil, o audiență în care să vă relatez, din propie experiență, aplicabilitatea practică a acestor concepte!

3. A fost menționat cazul Alinei Apostol, românca întemnițată încă în China, în cele două zile de «cooperare» cu «partenerii chinezi»? Este o tânără întemnițată deja de opt ani de zile în «sistemul penitenciar» din China comunistă și de cât de bine îi merge acolo a ajuns un sac de oase iar dinții i-au căzut din gură?

4. În momentul în care conducerea ANP a luat în considerare cererea «partenerilor chinezi» de a efectua această vizită în România, s-a dezbătut și obiecția conform căreia sistemul de muncă forțată din temnițele Chinei comuniste este «cel mai extins și brutal construct de tortură sistematică conceput vreodată»?”, a conchis Mariu Balo.

Reamintim faptul că ieri, clujeanul închis timp de 8 ani într-un penitenciar din China, Marius Balo, a criticat vizita în România a reprezentanților sistemului penitenciar din Shanghai, locul în care a fost încarcerat.

