Cum arată tabăra antireformistă din CCR, încă majoritară: patru pesediști, plus omul lui Iohannis, Mihaela Ciochină, plasată la acaeastă curte în 2022 de către fostul președinte. Cei cinci au decis că noua tentativă de a modifica pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională.

Patru judecători - unul numit de Iohannis, unul susținut de PNL, unul de UDMR și cel numit de președintele Nicușor Dan - au considerat că legea este constituțională, notează Defapt.ro

Cine sunt clienții PSD plus Iohannis care au desființat legea guvernului Bolojan:

*Mihai Busuioc, un apropiat al lui Dragnea, cu studii de bază la școala de subofițeri de poliție

*Gheorghe Stan, un procuror modest din Botoșani care a condus secția specială a Parchetului care a anchetat-o pe Laura codruța Kovesi

*Cristian Deliorga, judecător din Constanța, considerat un apropiat al cercurilor de putere locale din jurul lui Sorin Strutinski, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu.

*Bogdan Licu, procurorul care a renunțat la doctorat după ce au apărut dovezi că l-a plagiat

Lor li s-a alăturat Mihaela Ciochină, juristă obscură la Senat, ulterior consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis și numită de acesta, în 2022, la CCR.

Patru judecători, printre care și clujeanul Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan, au considerat că legea este constituțională.

