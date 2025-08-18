Sorin Grindeanu susține că PSD nu va face alianță cu AUR: „În mandatul meu nu e cazul de așa ceva”. Social-democrații anunță că nu vor mai participa la ședințele Coaliției.

Sorin Grindeanu susține că în mandatul său PSD nu va face alianță cu AUR. În plus, social-democrații vor „boicota” ședințele Coaliției de guvernare.

Sorin Grindeanu susține că PSD nu va face alianță cu AUR: „În mandatul meu nu e cazul de așa ceva". Social-democrații anunță că nu vor mai participa la ședințele Coaliției.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR.

Astfel, Grindeanu a exclus ipoteza lansată de George Simion (AUR) privind o posibilă guvernare AUR-PSD.

Însă, liderul interimar a accentuat că o guvernare alături de AUR este exclusă doar în „mandatul” său.

Grindeanu, despre o guvernare PSD – AUR: Nu în mandatul meu

Grindeanu a fost întrebat, luni, dacă în momentul de față poate spune că PSD nu va face coaliție sau o alianță cu AUR.

„În mandatul meu, da”, a spus Grindeanu, la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, citat de Agerpres.ro

„Noi suntem un partid serios, nu facem decizii din acestea pe picior și nu e cazul de așa ceva”, a explicat Grindeanu.

Săptămâna trecută, liderul AUR, George Simion, a declarat că vrea dărâmarea actualului Guvern în toamnă și intrarea la guvernare cu PSD. George Simion a mai declarat că Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

PSD boicotează sedințele Coaliției

În urma ședinței de luni, social-democrații au decis să nu se întoarcă la ședințele coaliției. Motivele invocate țin de modul în care funcționează coaliția, în contextul disensiunilor care au reapărut după ce USR s-a opus zilei de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu, notează Hotnews.ro

În plus, la finalul săptămânii trecut, PSD anunța „lipa unui consens în Coaliție” cu privire la proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede suspendarea unor proiecte neîncepute sau cu grad mic de realizare, prin PNRR și „Anghel Saligny”.

Luni, Sorin Grindeanu a explicat că este nevoie ca măsurile fiscale „să fie discutate la pachet cu rectificarea bugetară”.

Deși vor continua să nu participe la ședințele coaliției, social-democrații vor vota „în orb” proiectele din guvern care vizează eliminarea privilegiilor și sinecurilor, susțin liderii PSD, potrivit sursei citate. Sorin Grindeanu spune că e „absolut necesar ca acest pachet de eliminarea a privilegiilor să fie adoptat cât se poate de urgent”. Liderii PSD mai spun că vor să participe și la toate grupurile de lucru în care vor fi analizate măsurile fiscale, reforma administrației publice și Ordonanța de Urgență care vizează proiectele din PNRR.

Întrebat dacă va participa totuși la ședințele coaliției, liderul PSD a răspuns: „Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților și ca mecanismul de luare a deciziei să fie respectată”.

Potrivit liderului PSD, Radu Oprea, împreună cu alți colegi, a făcut un prim draft cu privire la relansarea economică, iar acesta va fi prezentat premierului.

Social-democrații cer ca proiectele din PNRR care au deja contractele semnate să fie prioritizate și sunt de acord ca cele care nu au semnat încă să fie eliminate.

Potrivit unui proiect de act normativ discutat săptămâna treuctă în primă lectură în Guvern, proiectele finanțate prin PNRR vor fi limitate.

