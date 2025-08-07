Zi de doliu național. Fostul președinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare.

Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul şef de stat al României postcomuniste, va fi înmormânat astăzi cu onoruri militare.

Persoane depun flori și aprind lumânări în memoria fostului președinte Ion Iliescu, în fața Palatului Cotroceni.|Foto: RADU TUTA / AGERPRES FOTO

Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, informează Agerpres.ro

Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.

Ultimul onor

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului președinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Zi de doliu național

Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost șef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004.

A murit marți, 5 august, la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.

