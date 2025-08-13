Vise mari pentru AUR. Partidul vrea să ajungă la guvernare cu Georgescu prim-ministru. Simion: „Este inevitabil.”

Liderul AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că partidul pe care îl conduce își propune să ajungă la guvernare din toamna acestui an, alături de PSD.

George Simion, liderul AUR, dorește ca premierul țării să fie Călin Georgescu | Foto: depositphotos.com

Lui George Simion îi surâde o guvernare alături de PSD, cu funcția de prim-ministru ocupată de Călin Georgescu.

Condiția este ca o moțiune de cenzură pe care o va depune să obțină susținerea necesară în Parlament.

George Simion: „Vom depune moțiune de cenzură”

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a declarat George Simion marți seară la Realitatea Plus.

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, Simion a spus că doi deputați PSD au anunțat că vor susține moțiunea de cenzură.

„Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a explicat liderul AUR, potrivit digi24.ro.

Scenariu imaginat de Simion: Călin Gerorgescu într-un Guvern AUR cu PSD

George Simion a mai declarat Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a mai spus George Simion.

