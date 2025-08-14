Scandal în Coaliție: Social-democrații susțin că ordonanța guvernului Bolojan care suspendă proiectele din PNRR trebuie revizuită, în lipsa avizelor miniștrilor PSD

Ordonanța de urgență privind suspendarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie revizuită, în lipsa avizelor miniștrilor PSD. „Nu avem consens în Coaliție”, susțin social-democrații.

Social-democrații anunță că vor stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență ce prevede suspendarea proiectelor din PNRR.

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare, iar în acest context, miniștrii PSD nu au acordat avizele necesare.

„PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se arată în informarea publicată joi de PSD.

În acest sens, „conducerea PSD” va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență.

„Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată”, transmit social-democrații.

PSD susține că va ține cont de constrângerile bugetare, „dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate”, potrivit sursei citate.

Potrivit unui proiect de act normativ discutat joi în primă lectură în Guvern, proiectele finanțate prin PNRR vor fi limitate.

Ministerul Dezvoltării: Proiectele din PNRR vor continua

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, finanțarea proiectelor din PNRR va continua pentru cele în curs de derulare și nu va fi oprită decât în cazul în care nu s-a început investiția.

„Nu se oprește PNRR-ul, nu se oprește finanțarea investițiilor care sunt în curs de derulare, adică unde antreprenorul este pe șantier, indiferent de gradul de execuție, nu se oprește finanțarea, nu sunt scoase din PNRR”, a declarat, joi, ministrul Dezvoltării Cseke Attila.

Finanțarea proiectelor din PNRR, a adăugat el, va fi oprită doar în cazul acelor investiții care „astăzi ori nu au contract de finanțare de la ministerul care derulează acel program, ori încă n-au parcurs procedura de licitație sau au parcurs procedura de licitație primăriile, dar nu au contract de execuție de lucrări sau nu au ordin de începere a lucrărilor”.

