Bogdan Pivariu: „Nu voi accepta niciodată lucrări de mântuială în Florești”. Primarul cere remedierea neconformităților din cadrul proiectului de asfaltare.

Lucrările de asfaltare de pe străzile Crizantemelor și Tăuțiului din Florești nu vor fi recepționate până la remedierea neconformităților constatate în teren. „Nu voi accepta niciodată lucrări de mântuială”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Bogdan Pivariu: „Nu voi accepta niciodată lucrări de mântuială în Florești”. Primarul cere remedierea neconformităților din cadrul proiectului de asfaltare.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, anunță că a dispus remedierea neconformităților descoperite la lucrările de asfaltare de pe străzile Crizantemelor și Tăuțiului.

Bogdan Pivariu: „Nu voi accepta niciodată lucrări de mântuială în Florești”. Primarul cere remedierea neconformităților din cadrul proiectului de asfaltare.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Edilul a arătat că lucrările nu vor fi recepționate până când toate problemele identificate nu vor fi remediate.

Bogdan Pivariu: „Nu voi accepta niciodată lucrări de mântuială în Florești”. Primarul cere remedierea neconformităților din cadrul proiectului de asfaltare.

„Nu voi accepta niciodată ca în Florești să fie executate lucrări de mântuială”, a transmis Bogdan Pivariu într-un mesaj public prin care semnalează că standardul solicitat pentru lucrările publice implică calitatea și responsabilitatea.

„Am găsit numeroase neconformități în execuția lucrărilor realizate de firma care asfaltează străzile Crizantemelor și Tăuțiului.

În urma verificărilor efectuate în teren, am dispus remedierea tuturor neconformităților înainte ca lucrările să poată fi recepționate”, a adăugat Bogdan Pivariu.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a dispus remedierea neconformităților descoperite la lucrările de asfaltare de pe străzile Crizantemelor și Tăuțiului. |Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Mai mult, în acest sens o notificare oficială a fost adresată și dirigintelui de șantier:

„Aceste probleme nu aveau cum să fie trecute cu vederea. Rolul său este să urmărească permanent calitatea execuției și respectarea proiectului”.

În mesajul său, primarul Bogdan Pivariu a arătat că administrația locală va menține aceleași standarde pentru toate investițiile aflate în derulare.

„Acesta este standardul pe care îl impunem: calitate și responsabilitate” a mai spus primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: