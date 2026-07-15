Elevii clujeni intră în „Tabăra Militar în devenire”. Aceștia vor participa la exerciții militar-aplicative!

75 de liceeni din județul Cluj vor lua parte, în această lună, la cea de-a treia ediție a taberei tematice „Militar în devenire”, organizată de Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Divizia 4 Infanterie „Gemina” dă startul celei de-a treia ediții a taberei „Militar în devenire”, la care participă 75 de liceeni din județul Cluj. | Foto: Divizia 4 Infanterie „Gemina” - Facebook

Divizia 4 Infanterie „Gemina” dă startul celei de-a treia ediții a taberei „Militar în devenire”, la care participă 75 de liceeni din județul Cluj.

Tinerii vor participa la activități specifice pregătirii militare, vor vedea tehnica din dotarea Armatei Române și vor avea ocazia să se deplaseze cu transportoarele blindate PIRANHA V și COBRA II.

Divizia 4 Infanterie „Gemina”, în colaborare cu Asociația „Mareșal Constantin Prezan” și Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu sprijinul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, organizează în perioada 12–25 iulie 2026 cea de-a III-a ediție a taberei tematice „Militar în devenire”.

Proiectul este destinat elevilor de liceu din județul Cluj și urmărește familiarizarea acestora cu specificul profesiei militare, dezvoltarea disciplinei, a spiritului de competiție și a capacității de lucru în echipă, prin activități practice și educative.

La ediția din acest an participă 75 de elevi, împărțiți în două serii:

Seria I: 12–17 iulie 2026 – 35 de participanți;

Seria a II-a: 19–25 iulie 2026 – 40 de participanți.

Liceenii vor vedea tehnică militară și vor urca în transportoare blindate

În cadrul taberei, participanții vor lua parte la sesiuni de pregătire individuală de specialitate, demonstrații de tehnică militară și competiții aplicativ-militare.

Printre atracțiile programului se numără prezentarea și deplasarea cu transportorul blindat pentru trupe PIRANHA Vși autovehiculul tactic blindat COBRA II.

Pentru prima serie, activitățile dedicate presei vor avea loc:

joi, 16 iulie, între orele 10:00 și 13:00, când sunt programate pregătirea individuală și prezentarea tehnicii militare;

vineri, 17 iulie, între 08:30 și 12:00, când vor avea loc competițiile aplicativ-militare și festivitatea de premiere.

Pentru seria a doua, programul este similar și se va desfășura în 23 și 24 iulie.

Activitățile se desfășoară în poligonul din Someșeni

Toate activitățile sunt organizate în poligonul semiîngropat Valea Murătorii din Someșeni, unde elevii vor avea ocazia să descopere, într-un cadru practic, elemente specifice pregătirii militare și tehnica utilizată de Armata Română.

Reprezentanții mass-media care doresc să participe la activitățile organizate în cadrul taberei sunt invitați să confirme prezența în prealabil, prin transmiterea datelor de identificare către Compartimentul informare și relații publice al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

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