Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj, o nouă premieră medicală în România: procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac prin tehnologii de ultimă generație

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a realizat o nouă premieră medicală în România.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj, o nouă premieră medicală în România: procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac prin tehnologii de ultimă generație|Foto: Consiliul Județean Cluj

În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a avut loc o nouă premieră medicală.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj, o nouă premieră medicală în România: procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac prin tehnologii de ultimă generație|Foto: Consiliul Județean Cluj

Astfel, echipa Laboratorului de Electrofiziologie a efectuat, în premieră națională, primele proceduri de ablație a fibrilației atriale folosind cateterul Abbott Volt™ PFA, o tehnologie de ultimă generație bazată pe câmp electric pulsat. Procedura este una complexă și vizează tratarea aritmiilor cardiace.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj, o nouă premieră medicală în România: procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac prin tehnologii de ultimă generație

În cadrul sesiunii au fost efectuate cu succes trei proceduri de ablație a fibrilației atriale, marcând un moment important în evoluția tratamentului aritmiilor cardiace în România.

După cum a semnalat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Spitalul clujean de Recuperare demonstrează preocuparea constantă pentru inovație, performanță și grijă pentru pacient.

„Nu este deloc întâmplător faptul că unitatea medicală este unul dintre cele mai prestigioase și emblematice spitale clujene și o recunoscută bază de învățământ medical, care facilitează efectuarea procedurilor de examinare, diagnosticare și tratare a pacienților în cele mai bune condiții.

Felicit conducerea instituției spitalicești și întreaga echipă implicată pentru această reușită și le doresc tuturor multă putere de muncă în continuare!”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Intervenția a fost posibilă cu sprijinul echipei de specialiști din Budapesta, Ungaria – Dr. Nándor Szegedi și al expertului Volt – János Székely, care au oferit expertiză și îndrumare în cadrul primei sesiuni.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a realizat o nouă premieră medicală în România|Foto: Consiliul Județean Cluj

Prin această premieră, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca și Secția de Cardiologie își reconfirmă angajamentul de a integra tehnologii moderne și de a oferi pacienților acces la cele mai noi și performante soluții terapeutice.

De asemenea, în perioada următoare vor fi realizate proceduri intervenționale în premieră, prin utilizarea unui sistem inovator - Affera Medtronic, care furnizează două tipuri de energie, radiofrecvență și PFA, crescând eficacitatea intervențiilor și îmbunătățind rezultatele pe termen lung pentru pacienți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: