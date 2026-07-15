Un fost jucător de la „U” Cluj s-a retras din fotbal la doar 31 de ani!

Răzvan Greu (31 de ani), fost mijlocaș al Universității Cluj, a anunțat că își încheie cariera de fotbalist profesionist.

Răzvan Greu s-a retras la 31 de ani / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Ultima dată la ACS Mediaș, echipă care a ratat calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a în sezonul trecut, Răzvan Greu (31 de ani) a decis să își încheie în această vară cariera de fotbalist profesionist.

Anunțul că jucătorul care a crescut la Universitatea Cluj se retrage a fost postat de către ultima sa echipă pe pagina oficială de Facebook.

„Mulțumim! Orice capitol ajunge, la un moment dat, la final, iar în această perioadă ne despărțim de patru jucători care au făcut parte din familia ACS.

Le transmitem întreaga noastră apreciere lui Răzvan Greu, care a ales să își încheie cariera de fotbalist, precum și lui Victoraș Astafei, Andrei Roșu și Cristian Cocan.

În mod special, îi mulțumim lui Răzvan Greu pentru cei doi ani petrecuți la Mediaș și îi dorim multă sănătate și împliniri în noua etapă a vieții sale, după retragerea din activitate”, a fost o parte din mesajul postat de către medieșeni.

Originar din Mediaș și crescut la „U” Cluj, Răzvan Greu a mai evoluat de-a lungul carierei sale la CS Mioveni, CSM Sighetu Marmației, FC Botoșani, Farul Constanța, Sepsi OSK, Unirea Slobozia, Unirea Dej, Gloria Buzău și MSE Târgu Mureș.

În sezonul 2017-2018, Răzvan Greu a contribuit la revenirea Universității Cluj din Liga a 3-a în eșalonul secund.

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