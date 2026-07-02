Primăria Florești solicită implicarea Apelor Române în lupta împotriva deșeurilor de pe Someș. Bogdan Pivariu: „Este nevoie de o colaborare reală”.

Protejarea Someșului și adoptarea măsurilor de combatere a practicilor ilegale de depozitare a deșeurilor necesită o colaborare continuă a instituțiilor cu atribuții în domeniu. „Apele Române pot oferi un sprijin consistent, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente”, spune primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

Primăria Florești solicită implicarea Apelor Române în lupta împotriva deșeurilor de pe Someș. Bogdan Pivariu: „Este nevoie de o colaborare reală”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

În urma întâlnirii cu reprezentanții Apelor Române, desfășurate joi la Primăria Florești, pe tema protecției râului Someș și combaterii depozitărilor ilegale de deșeuri din zonă, edilul Bogdan Pivariu a pledat pentru o colaborare mai strânsă și implicarea tuturor instituțiilor din domeniu în vederea protecției mediului.

Luna trecută, în urma unei ample acțiuni de ecologizare, administrația locală din Florești a ridicat 700 de tone de deșeuri din albia râului Someș.

Primăria Florești solicită implicarea Apelor Române în lupta împotriva deșeurilor de pe Someș. Bogdan Pivariu: „Este nevoie de o colaborare reală”.

În ultimii ani, Primăria Florești a investit în sisteme de supraveghere video pentru monitorizarea zonelor vulnerabile și a aplicat numeroase sancțiuni celor care se fac responsabili de depozitarea ilegală a deșeurilor.

Periodic, au fost organizate acțiuni de ecologizare a malurilor Someșului și au fost inițiate demersuri în instanță pentru demolarea construcțiilor ridicate ilegal în apropierea râului.

În cadrul discuției cu reprezentanții Apelor Române, primarul comunei Florești a subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între instituțiile care au responsabilități în protejarea râului Someș și în aplicarea legii.

„Toate aceste acțiuni au nevoie și de implicarea activă a instituțiilor care au atribuții în domeniu.

În cadrul întâlnirii am discutat despre modul în care Apele Române pot oferi un sprijin mai consistent, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente, iar legea să fie aplicată cu fermitate”, a declarat edilul Bogdan Pivariu.

Primarul Bogdan Pivariu a arătat că protejarea râului Someș și combaterea practicilor ilegale nu pot fi responsabilitatea unei singure instituții, ci necesită o colaborare reală între toate instituțiile competente.

„Sper ca această întâlnire să reprezinte un nou început și că vom avea parte de sprijinul tuturor instituțiilor care au atribuții în acest domeniu, astfel încât să eliminăm aceste acțiuni ilegale și necivilizate și să protejăm râul Someș și mediul înconjurător”, a adăugat Bogdan Pivariu.

În cadrul acțiunii de ecologizare a Someșului, desfășurată în urmă cu două săptămâni, au fost ridicate sute de tone de deșeuri depozitate ilegal, construcțiile provizorii amplasate în zonă au fost desființate, iar Poliția Locală a aplicat amenzi persoanelor care au încălcat legea.

În 2025, Primăria Florești a extras 975 de tone de deșeuri din Someș și a aplicat amenzi în valoare de 875.700 lei.

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