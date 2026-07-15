Marea Britanie vrea să blocheze rețelele sociale pentru adolescenți după miezul nopții: fără scroll timp de șase ore

Adolescenții din Marea Britanie vor avea accesul restricționat la rețelele sociale pe timpul nopții. Măsura este menită să reducă dependența de social media.

Marea Britanie vrea să blocheze rețelele sociale pentru adolescenți după miezul nopții: fără scroll timp de șase ore| Foto: DepositPhotos.com

Marea Britanie pregătește noi măsuri pentru reducerea dependenței de social media în rândul tînierilor: adolescenții de 16 și 17 ani vor avea accesul la aplicații blocat automat între miezul nopții și ora 6 dimineața, potrivit BBC.

Aceasta ar însemna că aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube ar deveni indisponibile în mod implicit pentru tinerii de 16 și 17 ani în intervalul orar 00:00 – 06:00.

De asemenea, guvernul dorește dezactivarea funcțiilor care creează dependență, precum redarea utomata (auto-play) și derularea infinită (infinite scroll), susținând că, alături de restricția orară, aceste măsuri vor îmbunătăți capacitatea de concentrare, calitatea somnului și viața de familie a adolescenților.

Marea Britanie vrea să blocheze rețelele sociale pentru adolescenți după miezul nopții: fără scroll timp de șase ore

Proiectul vine în completarea demersului anunțat anterior de Londra, prin care rețelele de socializare vor fi interzie pentru tinerii cu vârsta mai mică de 16 ani.

Astfel, între orele 00:00 și 06:00, unele aplicații precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube sau X vor fi blocate în mod implicit, iar funcțiile de autoplay și scroll-ul infinit vor fi dezactivate. Totuși, setările vor putea fi schimbate. Inițial, aceste setări vor fi activate implicit pentru toți utilizatorii din această categorie de vârstă.

Ministrul responsabil cu siguranța online, Kanishka Narayan, a apărat măsurile adoptate de govern. Aceasta a arătat că, prin combinarea restricțiilor orare cu limitarea funcțiilor de redare automată, „Marea Britanie va deveni deja cel mai robust loc din lume în ceea ce privește reglementarea” companiilor din domeniul tehnologiei.

Noul pachet de măsuri urmează să fie depus în Parlament până la finalul anului și ar putea intra în vigoare din primăvara lui 2027, după adoptare.

Anterior, secretarul pentru Tehnologie Liz Kendall, a afirmat că aceste măsuri vor fi „esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să beneficieze de somnul necesar, să se concentreze asupra studiilor și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie și prieteni – aspecte fundamentale pentru construirea unei vieți adulte fericite, sănătoase și împlinite”.

Luna trecută, guvernul britanic și-a anunțat intenția de a introduce o interdicție de tipul celei din Australia, pentru persoanele sub 16 ani, la folosirea principalelor platforme de social media în Regatul Unit, măsurile fiind așteptate să intre în vigoare în primăvara lui 2027.

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Foto: DepositPhotos.com

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