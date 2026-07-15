„Eleganță de Electric Castle”, cu 150 de lei și multă imaginație. Povestea a trei prieteni care au cucerit festivalul cu ținutele lor de second-hand.

La Electric Castle nu doar artiștii urcă pe scenă. Uneori, cele mai bune povești se nasc printre corturi, pe aleile pline de noroi și în fața camerelor de filmat.

Cu haine cumpărate din second-hand și multă imaginație, Erik, Atti și Rusu spun că și-au găsit „echipamentul elegant” pentru festival. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Așa i-am întâlnit pe Erik, Rusu, și pe prietenul lor Atti veniți la Bonțida cu o singură misiune: să se simtă bine. Iar pentru asta n-au avut nevoie de haine scumpe sau branduri celebre.

Cu doar 150 de lei, cei trei au intrat într-un magazin second-hand și și-au construit garderoba pentru întreg festivalul.

„Am fost ieri cu tovarășul meu, respectatul tovarăș Rusu din Maramureș, la second-hand și am avut un buget de 150 de lei amândoi. Ne-am cumpărat niște haine, un echipament foarte elegant pentru Electric Castle”, povestește Erik, cu un zâmbet larg.

Și pentru că vremea de la Electric Castle este mereu imprevizibilă, planul lor a inclus și echipament de rezervă.

„Ne-am pregătit și de ploaie, avem cizme, dar de față avem ciocate în picioare. Încă n-a plouat, așa că am rămas la varianta elegantă”, spune el.

Ciocatele au fost alegerea celor trei prieteni pentru zilele însorite de la Electric Castle, în timp ce cizmele au rămas pregătite pentru ploaie. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

În stilul caracteristic festivalului, unde creativitatea valorează mai mult decât eticheta de pe haină, fiecare piesă vestimentară a fost aleasă cu grijă.

„Dacă vedeți niște oameni eleganți îmbrăcați, cu curele foarte elegante, să știți că noi le-am selectat”, glumește Erik.

Curelele au fost alese cu grijă dintr-un magazin second-hand și au devenit accesoriul de bază al ținutelor celor trei prieteni la Electric Castle. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Nici cumpărăturile nu au fost lipsite de aventură.

„S-au furat două-trei diamante... nu știm cine a fost printre noi. Așa e la noi, se mai fură diamante”, spune el râzând.

La final, concluzia este una simplă și sinceră.

„Dar banii s-au meritat.”

Într-un festival în care mulți investesc sute sau chiar mii de lei în ținute, Erik și Rusu și Atti demonstrează că stilul nu ține de buget, ci de atitudine.

Cu 150 de lei, mult umor și chef de distracție, cei doi au reușit să transforme o simplă sesiune de cumpărături într-o poveste care surprinde perfect spiritul Electric Castle: autentic, relaxat și plin de oameni care știu să se bucure de moment.

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