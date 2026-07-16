Vreme călduroasă cu maxime de 31 de grade, ploi și furtuni. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea va fi călduroasă, joi, iar disconfortul termic se va accentua. Zona montană a Clujului este vizată de o atenționare meteo Cod galben de vreme instabilă, ploi și furtuni.

Prognoza meteo pentru joi, 16 iulie | Foto: monitorulcj.ro

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar pe arii extinse în vestul, sudul și sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat.

Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade marcate de instabilitate atmosferică mai ales în a doua parte a zilei și seara, când se vor semnala înnorări temporar, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei și pe suprafețe mai mici în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, pe alocuri vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 - 36 de grade Celsius, iar minimele termice vor fi cuprinse între 11 - 20 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă marcată de instabilitate atmosferică. Maxima termică va ajunge la 31 de grade Celsius, iar minima termică va indica 16 grade Celsius.

De altfel, potrivit avertizării meteo emise de meteorologi, zona montană a Clujului se află sub avertizare Cod galben de ploi și furtuni, joi, în intervalul 12:00 – 22:00.

Sursa: ANM

Astfel, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

De asemenea, până sâmbătă dimineața, valul de căldură se va extinde și va cuprinde întreg teritoriul țării.

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