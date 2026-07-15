Sacrificiu impresionant făcut de Deac pentru a rămâne la CFR: „Am avut 11 luni restanțe financiare!”

Ciprian Deac (40 de ani) și-a încheiat cariera de fotbalist în această vară și a devenit vicepreședintele CFR-ului.

Ciprian Deac s-a retras în această vară, la 40 de ani / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

După o carieră de 22 de ani, Ciprian Deac a decis să se retragă în această vară și să ocupe un post în conducerea clubului din Gruia.

Fostul mijlocaș și-a petrecut cea mai lungă perioadă din carieră la CFR Cluj, club alături de care a câștigat 14 trofee, printre care 7 titluri de campion al României.

În total, Ciprian Deac a disputat în tricoul CFR-ului nu mai puțin de 509 meciuri, a marcat 90 de goluri și a livrat 118 pase decisive.

Pe lângă momentele glorioase pe care le-a trăit alături de ardeleni, Deac a traversat și momente dificile în Gruia, atunci când formația se confrunta cu grave probleme financiare.

„M-au vrut și Dinamo, şi FCSB de-a lungul timpului. Nu puteam să plec. Am avut o discuţie cu cei de la Dinamo când CFR era în insolvenţă, dar nu am vrut să plec.

Am avut şi 11 luni de restanţe la CFR. Am revenit şi am renunţat la un salariu mare în Kazahstan. Am făcut multe pentru acest club şi clubul a făcut multe pentru mine. A fost o retragere exact aşa cum visam”, a declarat Ciprian Deac pentru Digi Sport.

De-a lungul carierei sale, Ciprian Deac a mai evoluat pentru alte șapte cluburi:Unirea Dej, Oțelul Galați, Gloria Bistrița, Rapid, Schalke, Tobol și Aktobe.

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