FOTO. Nu i-a oprit nici ploaia. Primii festivalieri au ajuns deja în EC Village și au furat startul Electric Castle

Deși deschiderea oficială a Electric Castle are loc joi, 16 iulie, atmosfera de festival se simte de astăzi, 15 iulie, la Bonțida.

Nu i-a oprit nici ploaia. Primii festivalieri au ajuns deja în EC Village și au furat startul Electric Castle / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

O parte dintre festivalierii de la Electric Castle au furat startul în căutarea atmosferei de festival și vacanță. Încă de la începutul zilei, sute de festivalieri, care au ales să se cazeze în Electric Village, au trecut pragul festivalului echipați cu bagaje, voie bună, pelerine de ploaie și determinare să dea startul distracției în Bonțida.

Nimic nu i-a putut opri, nici măcar ploaia iar mulți au profitat de ziua de miercuri pentru a evita aglomerația din ziua deschiderii, ocupând treptat zona de camping din festival.

Tinerii vin înarmați cu vibe bun pentru a cuceri Electric Castle. /Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

EC Village este locul în care se cazează anual mii de participanți veniți din România și din străinătate. Campingul pune la dispoziție zone pentru corturi și rulote, dușuri, spații de relaxare, puncte de alimentație și alte facilități, fiind considerat de mulți o parte „de căpătâi” a experienței Electric Castle. Aflată la prima experiență, Maria ne-a explicat de ce a ales să se cazeze în Electric Village.

„E prima dată la festival, iar toată lumea cu care am vorbit înainte ne-a recomandat să stăm în camping pentru a simți cu adevărat experiența festivalului și, cel mai probabil, ar fi fost foarte strseantă naveta Cluj-Bonțida, și invers, Bonțida-Cluj”, ne-a declarat Maria.

Andreea, o tânără care în ultimii ani nu a ratat nicio ediție Electric Castle ne-a explicat, pe larg, de ce alege în fiecare an să se cazeze în camping.

„Sunt mai multe considerente. În primul rând, e mai rentabil să te cazezi în camping decât în Cluj deoarece campingul este mai ieftin decât o cazare în oraș. În al doilea rând, mi-ar fi frică că voi rata cele mai tari experiențe din festival daca nu stau la camping, plus că ar fi foarte incomod să fac naveta Cluj - Bonțida în fiecare zi a festivalului.”, ne-a explicat Andreea.

Nici ploaia nu i-a putut ține la distanță pe festivalieri. /Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Ediția din acest an a festivalului se desfășoară între 16 și 19 iulie, pe domeniul Castelului Banffy din Bonțida. Organizatorii au pregătit peste 200 de artiști care vor urca pe scenele festivalului, iar printre cele mai așteptate nume se numără Twenty One Pilots, Teddy Swims și Nothing But Thieves.

Aflat la ediția cu numărul 12, Electric Castle este unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România și reunește anual zeci de mii de participanți, din țară și din străinătate, la Domeniile Castelului Banffy din Bonțida. Pentru majoritatea dintre ei, experiența Electric Castle începe încă din camping, cu o zi înainte de primele concerte ale festivalului

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