Vaccinarea în România, sub nivelurile recomandate de OMS: Anul trecut, peste 85.000 de copiii au rămas neimunizați

Peste 85.000 de copii din România nu au fost neimunizați anul trecut împotriva unor boli grave precum rujeola, difteria sau tetanosul. Acoperirea vaccinală în România a rămas sub nivelurile recomandate: reticenţa faţă de vaccinare contribuie la menţinerea unor niveluri insuficiente de imunizare şi creşte riscul apariţiei unor boli infecțioase ce pot genera complicații grave.

Vaccinarea în România, sub nivelurile recomandate de OMS: Anul trecut, peste 85.000 de copiii au rămas neimunizați|Foto: DepositPhotos.com

România rămâne sub ţintele de vaccinare, potrivit unui raport publicat de UNICEF şi OMS.

Acoperirea vaccinală în România a rămas sub nivelurile recomandate în 2025, potrivit unui raport publicat miercuri de UNICEF şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), citat de Agerpres.ro

Datele arată că zeci de mii de copii nu au fost imunizaţi împotriva unor boli grave precum rujeola, difteria, tetanosul şi tusea convulsivă.

Vaccinarea în România, sub nivelurile recomandate de OMS: Anul trecut, peste 85.000 de copiii au rămas neimunizați

România continuă să înregistreze o acoperire vaccinală insuficientă în rândul copiilor, în ciuda faptului că vaccinurile din Programul Naţional de Vaccinare sunt oferite gratuit.

Potrivit estimărilor UNICEF şi OMS pentru anul 2025, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive (DTP1), ceea ce înseamnă că aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinaţi împotriva acestor boli.

În cazul vaccinării împotriva rujeolei, prima doză a vaccinului ROR a avut o acoperire estimată de numai 66%, ceea ce înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizaţi. În cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani, acoperirea a fost de 68%, arată raportul conform unui comunicat de presă comun al celor două organizaţii.

Rata globală de imunizare a copiilor avansează lent

La nivel global, acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent, iar numărul celor care încep, dar nu finalizează schema de vaccinare rămâne ridicat, avertizează raportul publicat miercuri de UNICEF.

În 2025, 90% dintre bebeluşi au primit cel puţin o doză de vaccin DTP, însă acoperirea globală este încă sub nivelul dinaintea pandemiei de COVID-19.

Reprezentanţii celor două organizaţii atrag atenţia că, pe lângă conflicte şi sărăcie, reticenţa faţă de vaccinare contribuie la menţinerea unor niveluri insuficiente de imunizare şi creşte riscul apariţiei unor epidemii, inclusiv de rujeolă.

Pe baza datelor raportate de ţări, estimările OMS şi UNICEF privind acoperirea naţională de imunizare (WUENIC) oferă cel mai mare şi mai cuprinzător set de date din lume privind tendinţele de imunizare pentru vaccinările împotriva a 13 boli, administrate prin intermediul sistemelor de sănătate obişnuite. Pentru anul 2025, au fost furnizate date din 185 de ţări.

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