Peste 200 de elevi din 32 de țări, la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, găzduită de UBB

Peste 200 dintre cei mai talentați liceeni pasionați de inteligență artificială, reprezentând 32 de țări din Europa și din afara continentului, participă în această săptămână la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială, deschisă oficial miercuri, 15 iulie 2026, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Peste 200 de elevi din 32 de țări, la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, găzduită de UBB|Foto: Universitatea Babeț-Bolyai

La ceremonia de deschidere a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială (Central European Olympiad in Artificial Intelligence – CEOAI), desfășurată miercuri, participanților li s-au alăturat reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților și ai industriei, precum și profesorul John Shawe-Taylor, titularul Catedrei UNESCO pentru Inteligență Artificială la University College London și președintele International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO).

În cadrul olimpiadei desfășurate în aceste zile la Cluj-Napoca și găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), concurenții vor aborda provocări inspirate din aplicații reale și vor participa la workshopuri și sesiuni de mentorat alături de specialiști din domeniu.

Peste 200 de elevi din 32 de țări, la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, găzduită de UBB

Desfășurată în Auditorium Maximum al UBB, ceremonia de deschidere a adus alături de elevii participanți, reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice, ai comunității internaționale de inteligență artificială și ai unor companii globale din domeniul tehnologiei.

Peste 200 de elevi din 32 de țări, la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, găzduită de UBB|Foto: Universitatea Babeț-Bolyai

Unul dintre cele mai reprezentative momente ale evenimentului a fost parada celor 32 de delegații naționale.

Printre invitații prezenți la ceremonia de deschidere s-au numărat profesorul John Shawe-Taylor, titularul Catedrei UNESCO pentru Inteligență Artificială la University College London și președintele International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO), reprezentanții Administrației Prezidențiale, ai Ministerului Educației și Cercetării, ai autorităților locale și județene, ai mediului de afaceri, precum și membri ai comitetului internațional al competiției.

Primul program de licență din România în domeniul inteligenței artificiale, la UBB

„Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi un actor important în dezvoltarea inteligenței artificiale, atât prin educație și cercetare, cât și prin dialogul permanent cu mediul economic și cu partenerii internaționali, fiind, de altfel, universitatea care a propus dezvoltarea primului program de licență din România în domeniul inteligenței artificiale.

Rectorul UBB, profesorul Daniel David: „Universitatea Babeș-Bolyai este un actor important în dezvoltarea inteligenței artificiale”|Foto: Universitatea Babeț-Bolyai

De asemenea, ca ministru am propus și susținut introducerea studiului inteligenței artificiale atât în învățâmântul universitar, cât și preuniversitar. Ne bucurăm că putem găzdui prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială și că putem contribui la formarea noii generații de specialiști într-un domeniu strategic pentru societatea contemporană”, a afirmat rectorul UBB, profesorul Daniel David, în mesajul adresat participanților, precizând că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie să fie însoțită de responsabilitate și de respectarea unor principii etice clare.

Ceremonia de deschidere a a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială, găzduită de UBB, miercuri, 15 iulie 2026|Foto: Universitatea Babeț-Bolyai

Rectorul UBB a evidențiat contribuția mai largă a universității la dezvoltarea învățământului românesc în domeniul inteligenței artificiale, subliniind că UBB a avut un rol esențial în definirea standardelor naționale pentru programele universitare de licență dedicate acestui domeniu.

Probe inspirate din probleme reale: modele de inteligență artificială dezvoltate de participanți

În urmâtoarele zile, participanții vor susține probe teoretice și practice inspirate din probleme reale, dezvoltând și evaluând modele de inteligență artificială pe platforma olimpiada.nitro-ai.org, după structura competițiilor internaționale de profil.

Workshopuri și sesiuni de mentorat alături de specialiști din domeniu

Programul olimpiadei include workshopuri, sesiuni de mentorat, prezentări susținute de cercetători de prestigiu și întâlniri cu reprezentanți ai unor companii globale de tehnologie, oferind participanților posibilitatea de a interacționa direct cu specialiști din mediul academic și din industrie.

Organizarea primei ediții a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială confirmă tradiția Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai în cercetarea și educația din domeniul inteligenței artificiale, contribuind la consolidarea reputației Clujului ca unul dintre cele mai importante centre de inovare și IT din Europa Centrală și de Est și reconfirmând angajamentul UBB pentru promovarea excelenței academice, susținerea performanței și dezvoltarea unor parteneriate internaționale strategice, orientate spre cunoaștere și inovare.

AI, una dintre cele mai noi discipline olimpice la nivel internațional

Inteligența artificială reprezintă una dintre cele mai noi discipline olimpice la nivel internațional.

Primele competiții mondiale dedicate exclusiv acestui domeniu au apărut abia în 2024, pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor AI și al nevoii de a forma o nouă generație de cercetători și ingineri. CEOAI contribuie la consolidarea acestui ecosistem prin crearea unei competiții regionale dedicate Europei, inspirată de modelul consacrat al olimpiadelor internaționale de informatică.

Până în prezent, elevii români au obținut 27 de medalii la cele două olimpiade internaționale de inteligență artificială – 2 medalii de aur, 10 de argint și 15 de bronz – confirmând nivelul ridicat al pregătirii în acest domeniu și poziționând România printre țările cu rezultate constante încă de la apariția acestor competiții.

Organizarea CEOAI reflectă implicarea tot mai importantă a României în dezvoltarea competițiilor internaționale de inteligență artificială. În ultimii ani, România nu doar că a organizat propria olimpiadă națională de AI, dar a contribuit și la dezvoltarea comunității internaționale prin participarea la organizarea și jurizarea competițiilor mondiale.

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