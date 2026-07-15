„U” Cluj a anunțat unde va juca pe teren propriu cât timp festivalul UNTOLD va bloca Cluj Arena!

„U” Cluj a anunțat că va evolua pe terenul lui Sepsi OSK meciurile de pe teren propriu cât timp festivalul UNTOLD va ocupa Cluj Arena.

„U” Cluj va evolua pe terenul lui Sepsi OSK meciurile de pe teren propriu / Foto: Alin Tișe Facebook

Universitatea Cluj a evolua la Sfântu Gheorghe meciurile considerate pe teren propriu cât timp Cluj Arena va fi ocupată de festivalul UNTOLD, organizat la Cluj în perioada 6-9 august.

Spre deosebire de anii trecuți, atunci când ardelenii evoluau la Sibiu cât timp Cluj Arena era indisponibil, situația se va schimba în acest an.

Oficialii lui „U” au ajuns la un acord cu șefii celor de la Sepsi OSK să evolueze la Sfântu Gheorghe cât timp arena obișnuită va fi din nou disponibilă, indiferent dacă vor continua în Europa League sau vor „retrograda” în Conference League.

„FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00. Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi.

Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, a fost comunicatul postat de „studenți”.

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