Contract reziliat pentru Centrul de zi dedicat persoanelor vârstnice din Florești. Primarul Bogdan Pivariu anunță toleranță zero pentru întârzierea investițiilor: „Respectarea termenelor asumate nu este opțională”.

Contractul pentru realizarea Centrului de zi dedicat persoanelor vârstnice din Florești a fost reziliat în contextul în care executantul nu și-a respectat termenele asumate. „Nu acceptăm întârzieri nejustificate atunci când este vorba despre investiții de care comunitatea are nevoie”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Contract reziliat pentru Centrul de zi dedicat persoanelor vârstnice din Florești. Primarul Bogdan Pivariu anunță toleranță zero pentru întârzierea investițiilor: „Respectarea termenelor asumate nu este opțională”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primăria Florești a reziliat contractul pentru Centrul de zi pentru seniori.

Investiția viza realizarea unui centru dedicat persoanelor vârstnice în vederea sprijinirii integrării sociale a seniorilor și asigurării serviciilor specializate.

Contract reziliat pentru Centrul de zi dedicat persoanelor vârstnice din Florești în urma întârzierii nejustificate a lucrîrilor|Sursa: Bogdan Pivariu - Facebook

În condițiile în care termenele asumate de constructor nu au fost respectate, primarul Bogdan Pivariu a anunțat rezilierea contractului.

Contract reziliat pentru Centrul de zi dedicat persoanelor vârstnice din Florești. Primarul Bogdan Pivariu anunță toleranță zero pentru întârzierea investițiilor: „Respectarea termenelor asumate nu este opțională”.

De altfel, reprezentanții administrației locale anunță toleranță zero pentru „întârzierile nejustificate” la investițiile așteptate de comunitatea din Florești:

„Toleranță zero pentru întârzierile nejustificate la investițiile din Florești.

Am dispus rezilierea contractului de execuție pentru Centrul de Zi destinat persoanelor vârstnice, ca urmare a nerespectării nejustificate a obligațiilor contractuale și a termenelor asumate de către constructor”, a anunțat joi primarul Bogdan Pivariu prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit edilului, în Florești nu vor fi acceptate întârzieri nejustificate atunci când este vorba despre investiții de care comunitatea are nevoie.

„Respectarea contractelor și a termenelor asumate nu este opțională”, a adăugat primarul comunei Florești.

În condițiile în care investiția este una importantă pentru Florești, administrația locală va parcurge toate procedurile legale necesare pentru desemnarea unui nou executant și va continua demersurile pentru reluarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

„Știm că acest centru este așteptat de foarte mulți seniori din comunitatea noastră și tocmai de aceea nu putem permite ca un proiect atât de important să rămână blocat din cauza lipsei de mobilizare a executantului.

Obiectivul nostru rămâne neschimbat: finalizarea și punerea în funcțiune a Centrului de Zi pentru persoanele vârstnice cât mai repede, astfel încât seniorii din Florești să poată beneficia de serviciile și facilitățile pe care le merită.

Vom continua să fim exigenți cu fiecare constructor care lucrează pentru comunitatea noastră. Banii publici și timpul floreștenilor trebuie respectate”, a mai spus primarul Bogdan Pivariu.

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