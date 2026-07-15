Walking Month 2026: 500 de elevi din comunitățile rurale din Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și mentorat. Emil Boc: „Proiectul reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru”.

3.640 participanți și 1,05 miliarde de pași la Walking Month 2026 pentru sprijinul copiilor din comunitățile rurale din județul Cluj. „Când salvezi un copil, salvezi o lume!”, spune primarul Emil Boc.

Walking Month 2026: 500 de elevi din comunitățile rurale din Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și mentorat. Emil Boc: „Proiectul reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Sute de elevi din comunitățile rurale din Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și mentorat, în educație pentru sănătate, dezvoltare socio-emoțională și învățare non-formală în urma campaniei susținute de Walking Month în acest an.

3.640 participanți și 1,05 miliarde de pași la Walking Month 2026 pentru sprijinul copiilor din comunitățile rurale din județul Cluj|Foto: Emil Boc - Facebook

Cei peste 3.600 participanți au atins împreună 1,05 miliarde de pași, transformând mișcarea într-un sprijin concret pentru copii: 619.000 de lei vor merge către Asociația Educalise, care susține educația copiilor și tinerilor din mediul rural.

„Walking Month reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru: responsabili, inovatori, implicați și solidari”, spune primarul Clujului Emil Boc.

Walking Month 2026: 500 de elevi din comunitățile rurale din Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și mentorat. Emil Boc: „Proiectul reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru”

Cauza susținută în acest an de Walking Month a fost una specială: proiectul „Ținem educația în mișcare”, derulat de Asociația Educalise, prin care 500 de elevi din cinci comunități rurale din județul Cluj vor participa la ateliere practice și activități educaționale menite să le dezvolte competențe utile pentru viață.

Obiectivul inițiativei a vizat transformarea mișcării într-un instrument de sprijin pentru educație și pentru comunitățile care au nevoie de resurse suplimentare.

Emil Boc: „Proiectul reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru”|Foto: Emil Boc - Facebook

Edilul Emil Boc, alături de colegi din Primărie, au fost de asemenea parte a proiectului derluat în vara acestui an.

„M-am bucurat să particip și în acest an, alături de peste 3.600 de clujeni la competiția caritabilă Walking Month. Cu echipa Primăriei, de patru persoane, am parcurs aproximativ 2,3 milioane de pași într-o lună”, a declarat primarul Emil Boc în cadrul galei de premiere desfășurate recent.

Primăria Cluj-Napoca, premiu pentru implicarea în comunitate|Foto: Emil Boc - Facebook

Astfel, cei 3.640 participanți au atins împreună impresionanta performanță de 1,05 miliarde de pași, transformând mișcarea într-un gest concret de solidaritate pentru copii: 619.000 de lei au fost strânși pentru Asociația Educalise - organizație fondată la Cluj-Napoca, care susține educația copiilor și tinerilor din mediul rural.

„Prin campania «Ținem educația în mișcare», 500 de elevi din 5 comunități rurale din Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și mentorat, în domenii precum educație pentru sănătate, educație financiară, dezvoltare socio-emoțională, educație civică și învățare non-formală”, a declarat primarul Emil Boc.

În prezent, Walking Month cuprinde o rețea de orașe extinsă la nivel global: Cluj-Napoca, Porto, Sofia, Hyderabad, Londra, Leeds și Dublin.

„Walking Month reflectă spiritul oamenilor și al orașului nostru: responsabili, inovatori, implicați și solidar”, a mai spus edilul Clujului, care a mulțumit tuturor participanților pentru implicare.

Walking Month 2026 s-a desfășurat în perioada 8 iunie - 9 iulie, iar peste 3.600 de participanți au făcut zilnic pași împreună într-un demers dedicat sprijinirii copiilor din mediul rural.

Walking Month 2026: Mișcarea, instrument de sprijin pentru educație și pentru comunitățile care au nevoie de resurse suplimentare|Foto: Emil Boc - Facebook

Ediția 2026 a inclus și componenta de accesibilitate, care le-a permis persoanelor în scaun rulant să participe la competiție. În cazul acestora, activitatea a fost evaluată pe baza distanței parcurse, indiferent de modul în care aceasta a fost afișată de dispozitivul utilizat, iar distanța a fost convertită într-un număr de pași echivalenți, după regula 1 kilometru = 1.250 de pași.

Inițiat în 2015, Walking Month a adus împreună până acum peste 10.000 de oameni și a generat peste 2 milioane de lei pentru diverse cauze sociale.

100% din taxele de înscriere merg direct către cauza susținută. Proiectul beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, iar ediția din acest an s-a bucurat și de susținerea echipei U-BT Cluj-Napoca, campionii României la baschet masculin.

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