Bugetul comunei Florești în 2026: peste 216 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu: „Reflectă direcția de dezvoltare a comunității noastre”.

Bugetul comunei Florești pentru anul 2026 a fost pus în consultare publică. Peste 82 de milioane de lei din bugetul propus reprezintă fonduri nerambursabile.

Primăria comunei Floreşti a iniţiat procedura de consultare publică pentru proiectul de buget propus pentru anul 2026.

Floreștiul mizează în acest an pe un buget de peste 216.000.000 de lei.

„Valoarea totală a bugetului propus pentru anul 2026 este de 216.905.300 de lei, reflectând direcția de dezvoltare accelerată și echilibrată a comunității noastre”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Accent pe investiții

Un accent major este pus, și în acest an, pe investiții. Astfel, suma totală alocată investițiilor este de 94.587.000 lei, reprezentând unul dintre cele mai importante motoare de dezvoltare ale Floreștiului.

„Bugetul din acest an este construit în jurul unei viziuni clare: dezvoltarea sustenabilă a Floreștiului, prin investiții care cresc calitatea vieții și construiesc o comunitate modernă, adaptată nevoilor actuale”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Mobilitatea reprezintă un capitol esențial în proiectul de buget.

Astfel, vor fi prioritizate proiectele care reduc timpul petrecut în trafic, îmbunătățesc siguranța rutieră și oferă alternative reale de deplasare, precum modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea transportului public sau crearea de spații prietenoase pentru pietoni și bicicliști.

Fonduri nerambursabile pentru proiectele din Florești

„O particularitate importantă a bugetului din acest an este reprezentată de faptul că avem prevăzută suma totală de 82.609.000 lei din fonduri nerambursabile, structurată astfel:

*57.194.000 lei - sume aferente proiectelor noi ce vor fi implementate în anul 2026

*25.415.000 lei - sume reprezentând rambursări pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, pentru care plățile au fost realizate anterior din bugetul local”, a explicat primarul comunei Florești în mesajul citat.

Potrivit lui Bogdan Pivariu, acest mecanism reflectă atât ritmul susținut de atragere a finanțărilor, cât și capacitatea administrației de a gestiona eficient resursele financiare și de a susține investițiile majore în comunitate.

Etapa consultării publice are loc în perioada 09 aprilie – 24 aprilie 2026.

În 2026, creșterea fondurilor nerambursabile este de peste 6 milioane de lei, comparativ cu anul trecut.

