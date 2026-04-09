Emil Boc, mesaj tranșant despre liderii Ungariei: „Nu poți să fii și călare, și pe jos!”

Primarul Clujului, Emil Boc, a criticat pozițiile unor lideri politici din Ungaria care contestă valorile europene, afirmând că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte principiile clubului din care fac parte.

Primarul Clujului, Emil Boc, a avut o reacție critică la adresa unor lideri politici din Ungaria, despre care spune că se poziționează împotriva valorilor europene, deși beneficiază de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană și NATO. Edilul a subliniat însă că nu trebuie confundată clasa politică aflată temporar la conducere cu poporul maghiar, pe care îl consideră profund european.

Într-o declarație publică, Emil Boc a transmis că apartenența la Uniunea Europeană și la NATO presupune nu doar beneficii, ci și respectarea valorilor comune asumate prin aderare. „Uniunea Europeană este o comunitate de valori și principii pe care, dacă ai intrat în acel club, trebuie să le respecți. Ai intrat voluntar, nu te-a obligat nimeni. Nu poți, noaptea, să beneficiezi de garanțiile, de siguranța, de securitatea pe care ți le oferă Uniunea Europeană și NATO, iar ziua să le critici și să fii împotriva acestor valori. Nu se poate”, a declarat Boc.

Boc: „Nu poți să beneficiezi de protecția UE și NATO, iar apoi să fii împotriva acestor valori”

Primarul a folosit și o expresie populară pentru a-și întări mesajul: „Cum spun românii, nu poți să fii și călare, și pe jos”.

Distincție între liderii politici și poporul maghiar

Edilul a ținut să precizeze că nu consideră corectă asocierea poporului maghiar cu liderii politici aflați temporar la conducerea țării. „N-aș vrea să punem la pachet poporul maghiar cu lideri care, temporar, conduc o țară. Pentru mine, poporul maghiar este un popor european, un popor cu valențe europene”, a spus Boc. Acesta a adăugat că problema apare atunci când anumiți lideri promovează politici care nu se aliniază exigențelor europene. „Faptul că, la un moment dat, anumiți lideri nu corespund prin valorile pe care le promovează exigențelor europene, acolo trebuie să lucrăm la acei lideri”, a conchis primarul Clujului.

Recent, lideri de la Budapesta - cunoscuți pentru atitudinea lor antieuropeană- au recidivat cu declarații sau înregistrări în care au ridicat nonșalant mingea Rusiei. Ministrul de Externe Peter Szijjártó a fost înregistrat promițând omologului rus Igor Lavrov documente și ajutor (gest care a stârnit indignarea tuturor liderilor europeni), iar premierul Orbán Viktor s-a făcut de râs comparând Ungaria cu un șoarece care ar face orice să ajute leul-Rusia.



