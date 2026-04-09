Parlamentul European cere Bruxelles-ului măsuri urgente pentru a asigura alegeri „corecte” în Ungaria

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este somat să adopte „măsuri urgente” care să garanteze alegeri democratice în Ungaria.

Ursula von der Leyen, somată să adopte măsuri urgente care să garanteze alegeri „corecte" în Ungaria

Alegerile parlamentare cruciale pentru viitorul Ungariei se vor desfășura duminică, 12 aprilie.

Joi, grupurile politice pro-europene din Parlamentul European au cerut într-o scrisoare Comisiei Europene să ia „măsuri urgente” care să garanteze alegeri libere, corecte și democratice în Ungaria, invocând un „risc serios de constrângere și distorsiune” în procesul electoral în favoarea partidului de guvernământ Fidesz al premierului conservator Viktor Orban înaintea alegerilor de duminică, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.ro

În scrisoarea trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarului european Michael McGrath, responsabil cu „democrația, justiția și statul de drept”, respectivele grupuri politice, care formează majoritatea în Parlamentul European, acuză ceea ce descriu drept ingerințe rusești, campanii de dezinformare și manipulare, intimidarea jurnaliștilor, cumpărări de voturi, constrângerea persoanelor cu venituri mici și interferențe ilegale împotriva opoziției politice, printre altele.

Scrisoarea este semnată de aceiași eurodeputați care, la sfârșitul anului trecut, au elaborat raportul privind încălcarea de către Ungaria a „valorilor europene” și au cerut continuarea procesului de sancțiuni care ar permite în final retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE.

„Nu sunt alegeri democratice normale”

„Acestea nu sunt alegeri democratice normale, vorbim despre o autocrație electorală în care garanțiile statului de drept au fost destructurate deliberat la practic toate capitolele”, susține eurodeputata Tineke Strik, din grupul Verzilor, autoarea principală a acelui raport și care va participa la o misiune de observare a alegerilor la Budapesta.

În scrisoare, grupurile progresiste din Parlamentul European, respectiv popularii din PPE, socialiștii din S&D, liberalii din Renew, Verzii și grupul Stângii cer Bruxelles-ului să realizeze o evaluare publică a calității democratice a alegerilor „înainte și imediat după” votul de duminică și să ia măsuri suplimentare în cazul deja deschis pentru încălcarea continuă a „valorilor europene” de către Viktor Orban. Grupurile conservatoare critice față de Bruxelles nu au semnat scrisoarea.

Ingerință rusească

Semnatarii scrisorii mai vorbesc despre „o posibilă operațiune de ingerință rusească” de sprijin sub acoperire al campaniei lui Orban, folosind un „tipar similar” altor cazuri de ingerințe rusești, „inclusiv cel recent din (Republica) Moldova”, precum și „intimidarea, incriminarea și stigmatizarea continuă” a jurnaliștilor „independenți”, a instituțiilor media și societății civile de către guvernul ungar prin utilizarea Oficiului pentru Protecția Suveranității.

Ei invocă drept exemplu ceea ce numesc „intimidarea fără precedent a statului' asupra unui „jurnalist de investigație” care ar fi descoperit dovezi ale unei posibile interferențe străine. Este vorba despre un jurnalist acuzat de guvernul ungar de spionaj pentru că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului ungar de externe Peter Szijjarto, număr care a fost astfel interceptat și convorbiri ale sale cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov au fost acum scurse în presă în timpul campaniei electorale. Guvernul ungar nu a fost precizat din ce țară este acel serviciu secret, dar Szijjarto a făcut aluzie la Ucraina.

Mai regăsim în aceeași scrisoare a europarlamentarilor acuzații despre posibile acțiuni de intimidare a persoanelor cu venituri reduse pentru a vota partidul lui Orban prin cumpărare de voturi, precum furnizarea de alimente de bază sau bani și chiar tactici de constrângere, cum ar fi întreruperea apei sau a electricității ori reținerea copiilor, pe care ecologista Tineke Strik le-a descris drept „practici mafiote”.

„Acestea se adaugă documentației existente care arată că partidele legate de Fidesz i-au ajutat pe cetățenii ungari din Serbia, România și Slovacia să-și completeze buletinele de vot și au trimis aceste voturi prin poștă în Ungaria”, mai acuză semnatarii scrisorii adresate Comisiei Europene.

Aceasta din urmă a cerut joi Ungariei „explicații cât mai curând posibil” în urma dezvăluirii prin scurgeri în presă în această campanie electorală a unor discuții telefonice ale lui Viktor Orban și Peter Szijjarto cu omologii lor ruși, Serghei Lavrov și Vladimir Putin.

„Posibilitate alarmantă”: coordonarea acțiunilor cu Rusia

Aceste informații sunt „extrem de îngrijorătoare”, existând „posibilitatea alarmantă ca guvernul unui stat membru să-și fi coordonat acțiunile cu Rusia (...) împotriva securității și intereselor Uniunii Europene”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

Orban, de 16 ani la putere

Aflat la putere de 16 ani, Viktor Orban a intrat în conflict cu Bruxelles-ul întrucât a refuzat să susțină Ucraina în războiul cu Rusia, a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranților și a ONG-urilor, iar anul acesta a blocat și un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după oprirea fluxului de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba.

Orban se confruntă duminică în alegeri cu Peter Magyar, un fost aliat care i-a devenit opozant.

Sondaje publicate în ultimele zile susțin că partidul Fidesz al lui Orban va pierde drastic scrutinul și că partidul Tisza al lui Magyar va prelua puterea cu o majoritate confortabilă.

