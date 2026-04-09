Buget ajustat pentru un Paște mai auster: 85% dintre români vor petrece Sărbătorile Pascale acasă

Majoritatea românilor (85%) vor petrece Paştele din 2026 acasă, în familie, cel mai ridicat procent din ultimii trei ani, în condiţiile în care presiunile inflaţioniste determină ajustări ale bugetelor.

Astfel, 31% dintre respondenţi intenţionează să reducă cheltuielile, iar 42% să aloce sume mai mari, potrivit unui studiu citat de Agerpres.ro

Masa de Paşte din 2026 se află sub presiunea inflaţiei, în condiţiile în care 42% dintre români declară că vor aloca un buget mai mare decât în 2025, 31% intenţionează să reducă cheltuielile, iar 27% estimează că vor cheltui sume similare cu cele de anul trecut, precizează cercetarea.

În acelaşi timp, interesul pentru oferirea de cadouri continuă să scadă, ponderea celor care intenţionează să facă astfel de achiziţii diminuându-se pentru al treilea an consecutiv, de la 67% în 2024 la 58% în 2025 şi 55% în 2026.

Potrivit studiului, românii au sentimente preponderent pozitive în aşteptarea Sărbătorilor Pascale (75%), cele mai frecvent menţionate fiind starea de bine (25%), fericirea şi entuziasmul (17%), precum şi mulţumirea şi recunoştinţa (11%). În schimb, ponderea celor care asociază această perioadă cu sentimentul de linişte a scăzut semnificativ, de la 17% în 2025 la 10% în prezent.

Totodată, 85% dintre români intenţionează să petreacă Paştele acasă, în familie, comparativ cu 79% în 2025 şi 2024, tendinţă care sugerează o orientare mai accentuată către nucleul familial, pe fondul presiunilor economice.

Preferințele Generației Z

Cu toate acestea, reprezentanţii Generaţiei Z (18-24 ani) se diferenţiază, optând într-o măsură semnificativ mai mare pentru ieşirile la restaurant (27%, faţă de 9% la nivelul întregului eşantion).

În ceea ce priveşte obiceiurile religioase, aproximativ jumătate dintre români declară că ţin post, 12% pe toată durata acestuia, 17% doar miercurea şi vinerea, iar 16% numai în Săptămâna Mare.

Consum mai redus și întoarcere la tradiții

Românii justifică un Paşte mai auster prin orientarea către un consum mai redus şi o întoarcere către tradiţii, în condiţiile în care 48% dintre respondenţi spun că au observat schimbări în modul în care sărbătoresc această perioadă în ultimii ani. Principalele motive invocate în 2026 sunt căutarea unui mod mai autentic şi mai profund de celebrare, departe de agitaţia comercială (40%, faţă de 28% în 2025), adoptarea unui stil mai minimalist şi eco-friendly, pentru a evita consumul excesiv (26%, comparativ cu 20% în 2025), dar şi trecerea de la o abordare tradiţională la una mai modernă (24%, în scădere de la 35% în 2025).

În ceea ce priveşte semnificaţia Paştelui, cei mai mulţi români pun accent pe tradiţii şi obiceiuri (37%), în timp ce 28% consideră că sărbătoarea este în primul rând despre conexiunea şi comunicarea cu cei dragi, iar 25% văd un echilibru între tradiţii şi relaţiile cu familia.

Bugete ajustate

Pe fondul presiunilor economice, şase din zece români estimează că vor pune mai puţin pe masa de Paşte în acest an. Astfel, 31% declară că vor reduce bugetul alocat sărbătorilor, faţă de 21% în 2025, iar 27% vor cheltui sume similare cu cele de anul trecut, în scădere de la 39%. În funcţie de gen, femeile resimt mai acut presiunea financiară, 35% dintre acestea afirmând că vor reduce cheltuielile, comparativ cu 27% dintre bărbaţi.

Pe de altă parte, 42% dintre români declară că vor aloca un buget mai mare faţă de 2025 (comparativ cu 40% în anul anterior), însă această creştere reflectă mai degrabă ajustarea la inflaţie decât o intenţie de consum sporit. Totodată, numărul celor care intenţionează să ofere cadouri de Paşte continuă să scadă, ajungând la 55% în 2026, faţă de 58% în 2025 şi 67% în 2024, destinatarii rămânând în principal copiii (59%), partenerul de viaţă (57%) şi părinţii (40%).

Incertitudinea economică şi politică influenţează planificarea Paştelui pentru 81% dintre români, principala reacţie fiind orientarea către economisire şi reducerea cheltuielilor din precauţie, tendinţă aflată în creştere semnificativă, la 64%, faţă de 52% în 2025.

În ceea ce priveşte bugetul pentru minivacanţa de Paşte, 47% dintre respondenţi estimează cheltuieli cuprinse între 500 şi 1.500 de lei, 36% sub 500 de lei, iar 13% între 1.500 şi 3.000 de lei, menţionează sursa citată.

CITEȘTE ȘI: