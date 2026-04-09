Nicu Ștefănuță îl atacă dur pe ministrul ungar de Externe: „Să fii cățeaua lui Lavrov, când tu ești din neam de Vizsla”

Pe vitrina unei librării din Budapesta, pe bulevardul Erzsébet (Lenin), în timpul revoluției antisovietice din 1956 scrie „Ruși (mergeți) acasă!".

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a lansat un atac virulent la adresa ministrului ungar de Externe, Péter Szijjártó, după apariția unor informații potrivit cărora oficialul de la Budapesta ar fi fost dispus să transmită documente confidențiale ale Uniunii Europene către partea rusă.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ștefănuță a condamnat ferm orice colaborare cu actori externi în detrimentul intereselor europene și a calificat un astfel de comportament drept „cea mai joasă speță politică posibilă”.

„Să dai din casă, să vinzi secrete către inamici externi mi se pare cea mai joasă speță politică posibilă. Te poate ‘ajuta’ pe moment, dar te degradează permanent”, a scris eurodeputatul.

Acuzații grave la adresa Budapestei

Nicu Ștefănuță susține că ministrul ungar de Externe „nu are nicio jenă” și că s-ar fi oferit „umil” să transmită documente secrete ale Uniunii Europene către Rusia, prin intermediul ambasadei Ungariei.

În mesajul său, europarlamentarul face apel la ideea de onoare specifică comunităților din Transilvania și afirmă că astfel de comportamente sunt incompatibile cu valorile istorice ale poporului maghiar.

„Cum este posibil să tolerezi astfel de lipsă de onoare? Să fii cățeaua lui Lavrov, când tu ești din neam de Vizsla…”, a transmis Ștefănuță.

Avertisment pentru România

Europarlamentarul a folosit contextul pentru a transmite și un mesaj politic intern, avertizând asupra riscurilor pe care le vede în ascensiunea curentelor suveraniste.

„Asta vă așteaptă și pe voi dacă mergeți pe mâna suveraniștilor de mucava: vânzare cu prima ocazie!”, a mai scris acesta.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre liderii europeni și guvernul de la Budapesta pe tema relațiilor Ungariei cu Rusia și a poziționării sale față de politicile Uniunii Europene.

